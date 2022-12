La question peut paraître futile en ces temps d’inflation, de catastrophe climatique et de finale de coupe du monde de football. Pourtant, alors que l’on est incité à privilégier les circuits courts, elle a toute son importance. Pourquoi le concours sacrant la future Miss France se tient-il ce samedi à Châteauroux, plus précisément au MACH 36 de Déols, alors que la précédente Miss, Diane Leyre, représentait l’Ile-de-France ?

Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France sur le départ, indiquait dans nos colonnes au sujet de la localisation du concours : « Même lorsque je m’engage par principe avec une région un ou deux ans avant, je mets toujours un astérisque bien visible dans l’accord, si la région de la miss en titre s’engage, elle a la priorité. C’est une tradition que j’ai imposée depuis j’ai pris les rênes de la société Miss France. » Visiblement, cette année l’astérisque n’a pas été activé. Mais pourquoi donc ?

Transfert d’appel

Autant le dire tout de suite, l’enquête n’a pas été simple. Contactée, la Mairie de Paris, où a eu lieu l’élection de miss France 2000, à savoir Sonia Rolland, renvoie vers la région Ile-de-France, qui elle-même renvoie vers la Société Miss France. Après plusieurs vaines tentatives, nous obtenons enfin un retour par SMS. Alors déjà « ce n’est pas forcément dans la ville de la Miss en titre que nous faisons l’élection », indique-t-on, même si c’est souvent le cas. Et de citer le cas de l’élection de Miss France 2018, déjà au MACH 36 de Déols, alors que Miss France 2017, Alicia Aylies, était originaire de Guyane.

En fait la région doit vouloir et pouvoir. Dans le sens où la région doit disposer d’une salle libre pour accueillir l’événement. Alors me direz-vous, ce n’est pas ce qui manque en Ile-de-France. Certes, mais c’est parfois trop grand. Par exemple le MACH 36 a une capacité de 5.000 places quand Paris La Défense Arena peut monter jusqu’à 40.000 ! Et surtout, il faut que la salle soit disponible. « Par exemple, le Zénith de Paris était déjà réservé pour Disney sur glace », indique l’organisation.

Echange de bons procédés

D’autant qu’accueillir le concours exige un certain effort financier si on décrypte bien les déclarations de Sylvie Tellier dans un de nos précédents articles : « Il n’y a pas d’argent qui transite mais nous nous engageons leur fournir un maximum de visibilité et nous apportons un dynamisme économique en investissant dans les traiteurs et hôtels locaux. En échange, les localités nous fournissent les espaces. » En gros, la collectivité met gracieusement à disposition la salle en espérant profiter des retombées économiques. Et visiblement, en Ile-de-France, personne n’a été emballé par le deal. Ainsi, « Paris La Défense Arena est une salle très grande et ce n’est économiquement pas très intéressant d’accueillir ce type d’événements », nous dit-on. N’en déplaise à Jean-Pierre Foucault, Orelsan et Gims font plus vendre que les Miss.

Enfin il faut vouloir car « ce sont les mairies qui font des appels à candidatures ». Et bizarrement, toutes les collectivités franciliennes que nous avons appelées affirment ne pas avoir été contactées. « Nous n’avons jamais eu le moindre contact », indique ainsi la mairie de Neuilly-sur-Seine, ville natale de l’actuelle miss France, semblant ignorer le fait que c’est à elle de faire la démarche. Et si, finalement, le fait que le concours ne se tienne pas en Ile-de-France résultait d’un simple malentendu ? Personne n’osant faire le premier pas, l’histoire a fini en eau de boudin. Alors ce n’est sans doute pas l’explication la plus crédible, mais c’est plus romanesque qu’une histoire de gros sous.