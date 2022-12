Le chanteur Florent Pagny, qui avait dû annuler une partie de sa tournée en 2022 à cause d’un cancer au poumon, remontera sur scène pour une série de festivals en 2023, a-t-il annoncé jeudi sur les réseaux sociaux. Il a rendu publics les noms de douze festivals où il se produira en juin et juillet, à commencer par le Festival de Nîmes (30 juin) et en passant par les Arènes de Bayonne (21 juillet) et la Foire aux vins de Colmar (30 juillet).

Les billets seront mis en vente vendredi, et d’autres concerts seront annoncés par la suite, est-il précisé dans ce message qui ne donne aucune indication sur l’état de santé du chanteur de 61 ans. Celui-ci avait annoncé il y a près d’un an, le 25 janvier, qu’il devait annuler la trentaine de concerts restants de sa tournée des 60 ans pour suivre un traitement contre une tumeur cancéreuse au poumon.









En mars, il avait participé à un concert de soutien à l’Ukraine diffusé sur France 2 et France Inter. Juré historique de l’émission de télécrochet de TF1 « The Voice » avec neuf saisons au compteur, Florent Pagny en avait poursuivi les enregistrements pour l’édition qui s’est achevée en mai, mais ne participera pas à la douzième saison l’an prochain.