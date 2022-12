On aurait parié que Le Petit Prince ou Les Misérables l’emporterait. Or, ces deux romans doivent se contenter, respectivement, de la quatrième et de la cinquième place. C’est en réalité Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, paru en 2019, qui a été élu Livre favori des Français, comme l’a révélée l’émission de France 2 ce jeudi. L’autrice de 45 ans a été plébiscitée par la majorité des « dizaines de milliers » de votants en ligne.

« C’est complètement dingue. Je ne réalise pas vraiment, a réagi Virginie Grimaldi auprès de 20 Minutes. Il y avait des œuvres majeures à côté de mon livre, donc je ne pensais pas avoir la moindre chance. J’étais déjà très heureuse d’être dans les vingt-cinq finalistes et je n’avais pas envisagé la possibilité que mon roman arrive premier. »

Le manga One Piece et la saga Harry Potter complètent le podium. Deux autres mangas, Dragon Ball et Berserk, trouvent une place dans le top 10 - en neuvième et dixième positions.

« L’ire des puristes »

« Comme la consultation s’est faite par le numérique, cela produit un biais, analyse Michel Field, co-animateur de l’émission. Il y a des communautés qui sont davantage mobilisées et mobilisables sur ce genre d’opérations que d’autres. Ce qui explique qu’un genre puisse être poussé par rapport à un autre. »

Le Seigneur des anneaux, qui avait remporté un sondage similaire, « The Big Read », organisé au Royaume-Uni en 2003, est sixième du palmarès français. Juste devant un classique, Le Comte de Monte Cristo, et un roman contemporain, sorti il y a trois ans, Tout le bleu du ciel.

« C’est un bon signal envoyé au milieu littéraire, estime Michel Field. Ce résultat remet en question cette séparation implicite que l’on se fait entre la " vraie" littérature et la "fausse". » Il avait prévenu : « On va peut-être provoquer l’ire des puristes, on le sait, et on l’assume. »