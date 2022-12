Le Luxembourg n’a pas participé au concours Eurovision de la chanson depuis 1993. Son retour dans la compétition musicale a longtemps été une arlésienne mais il pourrait se concrétiser dès l’édition 2024.

Xavier Bettel, le Premier ministre et ministre des médias du Grand-duché a lancé une discussion sur ce point en Conseil de gouvernement, rapporte le site luxembourgeois RTL ce jeudi.

La question du coût, longtemps évoquée pour justifier le refus de revenir à l’Eurovision, ne semble plus être un obstacle. L’Etat, niché aux confins de la France, de la Belgique et de l’Allemagne, estime que réapparaître sur la scène du concours aurait un impact positif qui permettrait un retour sur investissement.

RTL Télévision, membre de l’Union européenne de radio-télévision (UER, l’entité qui gère l’organisation du concours), annonce avoir été contacté en ce sens. Si la participation à l’Eurovision 2024 était confirmée, elle pourrait en être le diffuseur et serait chargée de sélectionner l’artiste appelé à représenter le pays de 645.400 habitants.

Cinq victoires

Xavier Bettel suivra personnellement le dossier. Il sera à la tête d’un groupe de travail auquel prendront part Sam Tanson, la ministre de la Culture, et Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères.

Le Luxembourg est l’un des sept pays fondateurs du concours Eurovision de la chanson. En 37 participations, il s’est imposé cinq fois. En 1961, avec Nous les amoureux de Jean-Claude Pascal, en 1965 avec Poupée de cire, poupée de son de France Gall, en 1972 et 1973 respectivement avec Après toi de Vicky Léandros et Tu te reconnaîtras d’Anne-Marie David, et, pour la dernière fois, en 1983, avec Si la vie est cadeau de Corinne Hermès.

Le Luxembourg a très majoritairement présenté des chansons en français au concours, n’optant qu’à trois reprises pour des paroles en luxembourgeois.

Il a très régulièrement été représenté par des artistes d’autres nationalités, dont les Français Michèle Torr, et Hugues Aufray, les Belges Plastic Bertrand et Lara Fabian, le duo espagnol Baccara, l’Américaine Jeane Manson ou la Grecque Nana Mouskouri.