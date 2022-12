Le petit bolide est estimé à 500 euros, mais il pourrait être vendu le triple. Etrange pour une Golf tunée orange vieille de bientôt trente ans ? Pas tant que ça, quand on sait que cette voiture a un nom, et une petite célébrité. Ce lundi sera vendu aux enchères à Vitrolles « Titine », la voiture du commissaire Boher dans la série Plus Belle la Vie, par le groupe spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion Enchères-VO. « Nous vendons 30.000 véhicules par an, raconte Sacha Lombard, responsable communication chez Enchères-VO. Elle aurait dû être mise à la vente la semaine dernière, pour tout vous dire, comme n’importe quelle voiture de ce modèle-là. On en vend tellement qu’on n’a pas prêté attention. C’est quelqu’un en interne dont la fille est passionnée par la série qui nous a dit que c’était la voiture de Plus Belle la Vie ! »

La société Enchères-VO a en effet pour habitude de travailler avec une entreprise marseillaise de gestion de flotte de véhicules d’entreprise, dont ceux de France Télévisions. « C’est dommage qu’ils la tuent, cette Titine, se désole Stéphane Hénon, alias Boher dans Plus Belle la Vie. Elle était quand même vachement appréciée, cette voiture. Pour moi, c’était un vrai personnage. Ça m’a bien amusé. Un jour, j’étais en Corse, et je suis tombée sur sa copie exacte. J’ai pleuré de rire. Le conducteur était un fan de la série et de la voiture. Moi, je l’aurais bien acheté. J’adorais cette voiture, et le rapport de Boher à sa bagnole. Il était très névrosé, quand même. Mais il faut un garage ! Je saurais pas où la mettre. »

« Rouler avec cette voiture, c’est dangereux ! »

A défaut de la vendre à son premier propriétaire, qui ne pourra de plus pas être là le jour de la vente, retenu par un tournage, cette Golf III pourra être acquise par des professionnels ou des particuliers. Mais à une seule condition : oublier tout projet de road-trip à bord. « Comme c’était un véhicule utilisé dans le cadre d’une série, décorée de façon funky, les décorateurs avaient mis des jantes trop grosses, si bien que la carrosserie touche, avertit Sacha Lombard. Rouler avec cette voiture, c’est donc dangereux ! » Le bolide sera visible de tous ce lundi dès 9 heures dans les locaux d’Enchères-VO situé boulevard de l’Europe à Vitrolles, avant le début de la vente dans l’après-midi. « Les potentiels acheteurs peuvent faire des offres d’ores et déjà sur Internet à partir de ce vendredi », précise Sacha Lombard.









Mise à prix à 500 euros, la Titine de Boher pourrait être vendue pour plusieurs milliers d’euros. « C’est comme un timbre, souffle Sacha Lombard. Pour le commun des mortels, ça n’a pas de valeur. Pour un philatéliste, si. » « On prend les paris ?, s’amuse Stéphane Hénon. Elle partira entre 2.000 et 3.000 euros. Certains m’ont prédit 10.000 euros, je n’y crois pas. En tout cas, si le propriétaire n’habite pas trop loin de chez moi, dites-lui que je viendrai signer la voiture, et prendre une photo ! »