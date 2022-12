Qui du Petit Prince, du Seigneur des anneaux, de Cyrano de Bergerac, de 1984, de One Piece ou des vingt autres titres de la liste finale (voir encadré) va triompher ? Réponse jeudi, dès 21h10, sur France 2 dans Le livre favori des Français. Michel Field et Camille Diao révéleront les résultats de cette grande consultation organisée en ligne.

Dans un premier temps, les internautes ont été appelés à citer les œuvres de fiction de leur choix, sans liste préétablie. Les cinquante les plus plébiscitées ont été qualifiées pour un second tour auquel ont pris part des « dizaines de milliers » de votants. C’est donc le Top 25 sera dévoilé dans l’émission.

« Ce qui sort de ce shaker est étonnant »

« Ce n’est pas un sondage scientifique mais un prétexte pour dire les engouements, prévient Michel Field. Tout est mis dans un shaker et ce qui sort est étonnant. » Dans la liste, les classiques tels que Les Misérables, Les Hauts de Hurlevent, L’Ecume des jours ou L’Etranger côtoient des mangas (Dragon Ball, L’Attaque des Titans, Berserk…), des romans contemporains (Il est grand temps de rallumer les étoiles, Changer l’eau des fleurs…) et des sagas à succès (« Harry Potter », « Hunger Games »…).

« Enormément de genres sont représentés. Avec nos invités, nous raconterons que toutes les formes de lecture se valent », affirme Camille Diao. « On peut aimer des trucs hyper populaires et d’autres choses plus pointues, reprend Michel Field. On va peut-être provoquer l’ire des puristes, oui, on le sait, et on l’assume. L’important est de faire un hymne au livre, aux métiers du livre, à celles et ceux qui font vivre ce secteur d’activité.

« Décomplexer ceux qui disent : "La lecture, ce n'est pas pour moi" »

Le livre favori des Français a été pensé comme une émission de divertissement grand public. Plusieurs personnalités (Juliette Binoche, Camille Lellouche, JoeyStarr, Vincent Delerm, Gilbert Montagné, Kheiron…) et auteurs (Joël Dicker, Mélissa Da Costa, Brigitte Giraud…) ont fait le déplacement jusqu’à Strasbourg où s’est déroulé l’enregistrement.

« Il y aura des quiz musicaux sur les succès pop en lien avec la littérature, des magnétos avec anecdotes sur les livres que l’on pense connaître… Le but et de décomplexer les gens qui ont un rapport craintif à la lecture et se disent "Ce n’est pas pour moi". »

Le programme est inspiré de The Big Read, un sondage littéraire organisé par la BBC en 2003. De l’autre côté de la Manche, Le Seigneur des anneaux s’était imposé devant Orgueil et Préjugés et A la croisée des mondes. « Cela a ramené les gens vers les librairies et a dynamisé les ventes de façon spectaculaire, jusqu’à +400 % sur les œuvres du palmarès. C’était, certes, il y a vingt ans, mais à partir du moment où on parle de livres de façon divertissante, on espère avoir cet impact-là », ambitionne Solène Saint Gilles, responsables des programmes culturels chez France Télévisions.

Michel Field, lui, veut croire que les résultats feront parler : « Si les gens débattent devant leur télé, on aura provoqué de la conversation autour du livre et le service public aura accompli sa mission. »