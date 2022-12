On savait déjà depuis la semaine dernière que les Red Hot Chili Peppers assureraient le show final le 17 juillet sur la prairie de Kerampuilh à Carhaix. Mais aussi que Céline Dion ne serait pas de la partie, la diva québecoise ayant annoncé en pleurs l’annulation de plusieurs concerts prévus cet été en raison de ses problèmes de santé. Pour le reste, le mystère autour de l’affiche de la prochaine édition des Vieilles Charrues était entier. Le suspense a été levé ce lundi en fin de journée par les organisateurs qui ont annoncé la programmation complète de la cuvée 2023.





🎟 Ouverture de la billetterie mercredi 14/12 à 19h sur https://t.co/7wGjLyvnR1 pic.twitter.com/lIOGteL5cg — Vieilles Charrues (@Charrues) December 12, 2022







C’est la star anglaise Robbie Williams qui ouvrira le bal le jeudi 13 juillet sur la scène du deuxième plus grand festival de France après le Hellfest. Big Flo & Oli et Morcheeba seront également à l’affiche le même soir. Le lendemain, les deux grosses têtes d’affiche seront le groupe Blur, et son leader Damon Albarn, et la chanteuse Aya Nakamura. Nouveau phénomène de la scène pop mondiale, la chanteuse espagnole Rosalia se produira le 15 juillet tandis que le show se poursuivra le dimanche 16 juillet avec les concerts de Phoenix et de Soprano.









Pour participer à la teuf, les festivaliers devront comme chaque année faire preuve de rapidité. Les billets seront mis en vente ce mercredi à partir de 19 heures sur le site du festival uniquement. Il en coûtera 44 euros pour une soirée, 124 euros pour le pass trois jours et 164 euros pour le sésame de quatre jours. Chaque internaute ne pourra acheter que trois billets par jour maximum et deux par type de pass (trois et quatre jours).