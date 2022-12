A l’autre bout du téléphone, Lissandro est surexcité. « Je l’ai fait ! », répète-t-il quatre fois alors que 20 Minutes l’appelle, ce dimanche, une heure après qu’il a triomphé sur la scène de l’Eurovision Junior à Erevan (Arménie).

Avec 203 points, dont 132 du côté des jurys, il s’est imposé devant les quinze autres artistes de cette compétition réservée aux 9 à 14 ans.

« Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre parce qu’on avait un tous un niveau de malade. Etre premier, je n’imaginais ça que dans mes rêves, glisse le Mosellan de 13 ans, révélé dans The Voice Kids il y a deux ans. Je suis resté moi-même. C’est ce qui a fait la différence, je pense. »





Sa chanson, Oh maman !, coécrite par Barbara Pravi et Frédéric Château, sortait effectivement du lot avec une énergie rockabilly cohérente avec les goûts de l’adolescent, fan d’Elvis Presley.

Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation et directrice des jeux et divertissements de France Télévisions, elle, se dit « trop fière ». « L’année dernière, l’Arménie a gagné en France et là, la France gagne en Arménie, l’histoire est magnifique, se réjouit-elle. Il y a eu plein de bonnes ondes aujourd’hui et voir comme Lissandro a été reçu par les jurys et le public, c’est magique. »

« Il voulait la victoire de façon viscérale »

Avait-elle envisagé sérieusement cette victoire ? Elle raconte : « Lissandro et moi avons beaucoup discuté ensemble parce que je devais le préparer à toutes les hypothèses concernant le résultat. Lui, il me disait : "Mais je la veux cette coupe !" Il y avait quelque chose de viscéral, comme si elle était pour lui. »

Dans la green room, l’espace où les délégations étaient réunies pendant l’annonce des points, le jeune chanteur était une pile électrique. « Je lui disais "Calme toi Lissandro !", reprend la cheffe de délégation. Il me répondait "winner" ("gagnant"). Comme il me disait, il n’avait jamais rien gagné avant et cette victoire, il est allé la chercher avec les tripes. »

Avant de raccrocher, le vainqueur du jour souhaite remercier les personnes qui ont voté pour lui : « Ce trophée, il est pour moi, mais il est aussi pour vous car c’est grâce à vous si je l’ai remporté ! »