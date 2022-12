On n’osait l’imaginer ! Sur la ligne de départ de l’Eurovision Junior, qui s’est tenu ce dimanche à Erevan (Arménie), le candidat français, Lissandro, 13 ans, faisait figure d’outsider. Les parieurs misaient davantage sur les candidates arméniennes, britanniques et géorgiennes, notamment, pour la victoire.

Et pourtant, avec sa chanson Oh maman !, Lissandro a offert à la France le deuxième trophée de son histoire dans ce concours. Il a empoché 132 points auprès des jurés et 71 autres grâce au soutien des téléspectateurs et téléspectatrices.





La France abonnée aux Top 5

Le Top 5 de cette vingtième édition, qui était retransmise sur France 2 dès 16h, est le suivant :

1. France (203 points)

2. Arménie (180 points)

3. Géorgie (161 points)

4. Irlande (150 points)

5. Royaume-Uni (146 points)

Le concours Eurovision de la chanson Junior a été créé en 2003. Il est ouvert aux artistes âgés de 9 à 14 ans. La France y a participé à six reprises. En 2004, Thomas Pontier avait fini sixième. Le pays a pris part à toutes les éditions depuis 2018 et a toujours fini dans le Top 5, s’imposant une première fois, en 2020, avec Valentina et sa chanson J’imagine.

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a déjà fait savoir sa volonté d'accueillir en France l'Eurovision Junior 2023.