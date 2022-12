Faire tourner la magie (« Spin the Magic »), c’est le slogan de l’Eurovision Junior 2022 qui a choisi une toupie comme emblème. Sur la ligne de départ à Erevan (Arménie), seize pays, dont la France, prêts à filer le tournis à des millions de téléspectateurs à l’heure du goûter. 20 Minutes vous dit tout ce qu’il faut savoir pour mieux profiter du spectacle.

Où et quand voir le concours ?

Est-il nécessaire de rappeler que l’Eurovision Junior est un concours ouvert aux jeunes artistes âgés d’au moins 9 ans et de 14 ans maximum ? Si oui, voilà qui est fait. Seize pays participent à cette vingtième édition qui se déroulera dans la capitale arménienne. L’émission sera retransmise en direct sur France 2 dès 16h. Stéphane Bern, et Carla Lazzari - qui s’était classée cinquième de cette compétition en 2019 avec Bim Bam Toi et qui a fini deuxième de la dernière saison de Danse avec les stars - assureront les commentaires. Le tout devrait durer un peu plus de deux heures et demie. L’ordre de passage est le suivant : Pays-Bas, Pologne, Kazakhstan, Malte, Italie, France, Albanie, Géorgie, Irlande, Macédoine du Nord, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Serbie, Arménie et Ukraine.

Qui sont les favoris ?

Et si, en plus d’accueillir l’Eurovision, à Liverpool, l’an prochain, le Royaume-Uni s’adjugeait aussi l’organisation de l’édition Junior ? Sur le papier, c’est bien parti tant la Britannique Freya Skye, 13 ans, fait figure de grande favorite avec son énergique Lose My Head. Cela faisait seize ans que nos voisins d’outre-Manche n’ont pas participé à cette compétition pour ados… Un retour gagnant ?





Parmi les autres prétendants très probables à la victoire se trouvent aussi la Géorgienne Mariam Bigvava avec son efficace balade I Believe et l’Espagnol Carlos Higes avec sa dansante chanson Señorita. Beaucoup misent aussi sur la Néerlandaise Luna, mais son ordre de passage - elle sera la première à chanter - risque de jouer en sa défaveur. Son titre La Festa (« La Fête ») sera parfait pour lancer le spectacle.

Et les chances de la France ?

« Ce n’est pas parce qu’on a gagné une fois qu’on ne doit plus gagner », a assuré Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation, lors de la conférence de presse. Si la France a organisé l’Eurovision Junior en 2021 après avoir remporté l’édition 2020 grâce à Valentina, le service public semble prêt à remettre ça.

Cette année, les chances tricolores seront dans les mains et dans la voix de Lissandro, révélé dans The Voice Kids. Avec sa chanson Oh maman ! ce Mosellan de 13 ans, fan d’Elvis Priesley « va faire swinguer l’Europe », promet Alexandra Redde-Amiel qui le qualifie de « drôle, mature, étonnant et lumineux ». Sur scène, l’adolescent sera entouré de quatre danseurs et danseuses. Si, pour l’heure, son morceau n’a pas l’air d’enthousiasmer massivement les fans du concours, la prestation en direct permettra sans doute d’en révéler tout le potentiel énergique et fédérateur.





Le principal intéressé, lui, essaye de ne pas se mettre la pression. « J’y vais pour m’amuser, pour faire ce que ce que je sais et aime faire. Pour moi, c’est l’amusement le plus important », assure Lissandro qui explique s’être « énormément amélioré » grâce à sa coach vocale Léa Ivane. « J’ai appris petit à petit, l’articulation, à bien faire la high note (la note aiguë) sans me casser la voix… Le 11 décembre, je serai sur-prêt ! » prévient-il.

Comment voter ?

Les votes seront ouverts dès 20h, ce vendredi, sur le site de l’Eurovision Junior et seront fermés à 15h59 dimanche, juste avant le début du concours. Puis, une fois que les seize candidats auront chanté, ils seront rouverts pour quelques minutes. Contrairement à la version adulte, vous pourrez voter pour la France depuis la France… Concrètement, une fois que vous serez sur la plateforme de vote, vous devrez visionner une vidéo compilant des extraits des chansons en lice, puis, porter vos suffrages vers trois d’entre elles. Si vous voulez la jouer stratégique en faveur de la France, en plus de Oh Maman ! sélectionnez les titres de pays qui ne semblent pas jouer la gagne comme la Macédoine du Nord, le Portugal ou la Serbie…