Kirstie Alley, double lauréate d’un Emmy Award, révélée dans la série télévisée Cheers, s’est éteinte des suites d’un cancer à l’âge de 71 ans, a annoncé sa famille lundi. « Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, acharnée et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, qui n’a été découvert que récemment », ont annoncé ses enfants Lillie Price Stevenson et William True Stevenson, dans un communiqué publié sur Twitter.

« L’entrain et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier son éternelle joie de créer, étaient sans égal et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle le faisait », ajoutent-ils.

« Je sais que nous nous reverrons »

Kirstie Alley avait joué dans la comédie romantique de 1989 Allo maman ici bébé - ainsi que dans ses deux suites - aux côtés de John Travolta. Celui-ci a rendu hommage à l’actrice lundi soir, en postant sur Instagram une photo de Kristie Alley jeune femme. « Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues, a déclaré John Travolta. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons. »





Kirstie Alley s’était fait connaître pour son rôle de Rebecca Howe dans la série Cheers de NBC, sur la vie des habitués d’un bar de Boston, pour laquelle elle avait reçu en 1991 l’Emmy de la meilleure actrice dans un rôle principal dans une série comique.

Elle avait reçu un deuxième Emmy pour son interprétation d’une mère élevant seule son fils autiste, dans le film David à la folie sorti en 2020.