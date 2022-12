Pour sa prochaine édition, les Vieilles Charrues vont jouer les prolongations. Le festival breton devait à l’origine se tenir du 13 au 16 juillet et durer quatre jours, comme c’est la règle depuis plusieurs années. Mais surprise, il se tiendra finalement sur cinq jours avec la date du lundi 17 juillet qui vient d’être ajoutée. L’annonce a été faite ce week-end sur les réseaux sociaux par les organisateurs qui ont dévoilé l’affiche de cette 31e édition.







On y voit dessus une grande roue, une autotamponneuse conduite par un canard en plastique ou un cornet de churros, laissant penser au thème de la fête foraine pour cette prochaine cuvée. Mais impossible pour l’heure d’en savoir plus. On sait juste que Céline Dion devrait se produire à Carhaix le 13 juillet, la chanteuse québécoise ayant reporté sa tournée l’an dernier en raison de son état de santé. La programmation complète des Vieilles Charrues sera dévoilée le 12 décembre.