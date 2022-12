Tayc, le créateur de l’Afrolove à la conquête du monde

De passage début octobre à Lyon pour sa tournée « Crystal Destiny », Tayc a mis en effervescence le public de la Halle Tony-Garnier et prouvé qu’il avait le sens du spectacle. Il faut dire que le créateur de l’Afrolove, ce style musical qu’il revendique avoir créé, n’a jamais fait les choses à moitié. Disque de platine avec son dernier album Fleur Froide, gagnant de Danse avec les stars en 2021, et avec un premier rôle dans la série Netflix Christmas Flow, Tayc enchaîne les succès.

Alors qu’il termine sa tournée avec une dernière date à Paris, à l’Accor Arena le 7 décembre, l’artiste marseillais a accepté de revenir pour 20 Minutes sur les moments marquants de sa carrière. Et ce dans notre nouveau rendez-vous Hits Tips. C’est l’organisateur d’événements lyonnais Totaal Rez qui nous a ouvert les portes de la Halle Tony-Garnier pour cette entrevue exclusive. De N’y pense plus à No No No, en passant par son dernier grand succès Salomé, découvrez Tayc comme vous ne l’avez jamais vu.