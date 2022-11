Comme lors de la conquête de l’Ouest, la Pépite est la récompense la plus courue en littérature jeunesse. Et parmi les quelque 20.000 titres parus chaque année, seuls une poignée d’entre eux y a droit au Salon du livre de jeunesse qui s’est ouvert ce mercredi à Montreuil. Cinq exactement, couronnant un roman junior, un roman ados, une BD jeunesse et un album illustré.

A ce petit jeu, le grand gagnant est cette année (roulement de tambour)… Hekla et Laki de Marine Schneider, édité par Albin Michel Jeunesse.

Inspiré par les paysages d’Islande

Un bel album grand format de 60 pages, avec deux héros, un enfant tournoyant, rougeoyant, et son aïeul bien moins fringant, peint dans des teintes bleu-gris, dans un décor inspiré à son autrice des paysages d’Islande. « On a apprécié la poésie qui se dégage de ce très beau livre, confie le président du jury Emile Bravo à 20 Minutes. Avec des illustrations et des couleurs très minérales, l’enfant symbolisant le volcan en activité alors que son aîné évoque plutôt un volcan éteint. » On peut aussi y voir une petite goutte de lave en fusion versus une pierre de lave refroidie. A quelle tranche d’âge Emile Bravo le destine-t-il ? « Oh là, mais à tout le monde ! En tout cas, il parle à l’enfant que j’étais et que je suis sans doute encore. »

Les autres récompenses du salon :

Pépite livre illustré : Règlobus de Pierre Alexis, La Partie

Pépite fiction juniors : Maldoror – Tome 1 : Les Enfants de la Légende, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse

Pépite fiction ados : Grand Passage de Stéphanie Leclerc, Syros

Pépite bande dessinée : Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burniat, Dargaud

Grande ourse : Marc Boutavant pour l’ensemble de son œuvre (Ariol, Chien pourri, etc.)