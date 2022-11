Décembre est le mois de la course effrénée aux cadeaux de Noël, où l’on ressort bonnets et écharpe du placard et… de la rétrospective de l’année écoulée. Alors que vous faites les bilans des résolutions de 2022 que vous n’avez pas tenues - à moins de ne pas vraiment être humain et de s’y tenir –, la plateforme de streaming musical Spotify dévoile son « wrapped », la rétrospective des tendances d’écoutes pour l’année écoulée en France. Avec une tendance claire : le rap domine et les femmes restent à la traîne dans les tendances générales.

Alors qui sont les artistes, titres et albums les plus streamés sur la plateforme ? Ce classement pourrait-il évoluer dans les années à venir ? 20 Minutes fait le point.

JuL au top dans un classement très rap

Pour la seconde année consécutive, c’est le rappeur JuL qui cumule le plus d’écoutes en 2022 avec plus de 4 millions de streams pour l’année écoulée. Avec 26 albums au compteur, dont deux cette année, le Marseillais a mis toutes les chances de son côté pour l’emporter.

Parmi le top 10 général des artistes les plus écoutés en France ne figurent que des rappeurs français, à l’exception de The Weeknd qui occupe la neuvième position. Derrière Jul, c’est Ninho qui occupe la deuxième place du podium suivi de Gazo. Damso, PNL, Naps, Orelsan, Tiakola et Nekfeu complètent le classement.

Le rap domine aussi du côté des titres et albums cumulant le plus de streams en 2022. Dans les deux classements, c’est le titre et son album éponyme Jefe, du rappeur Ninho qui occupe la pole position. Tant pour les morceaux les plus écoutés - Harry Styles avec As it was en huitième position - que pour les albums - Equal d’Ed Sheeran arrive à la septième place –, seul un artiste international tire son épingle du jeu.





Le top 10 des artistes, titres et albums les plus écoutés sur Spotify en 2022. - Spotify France

Angèle détrône Dua Lipa

Pas une femme n’est parvenue à s’immiscer parmi les dix artistes les plus écoutés. Pour connaître l’artiste féminine la plus écoutée en 2022, l’application de streaming a établi un top 10 exclusivement réservé aux femmes. Et la chanteuse la plus écoutée en France est… Belge. Avec la sortie de son album Nonante-cinq à la fin de l’année 2021, l’artiste belge a réussi à voler la première place occupée par Dua Lipa l’an dernier. Celle avec qui Angèle partage le titre Fever occupe la deuxième position, suivie par Aya Nakamura.

À l’exception d’Angèle et Aya Nakamura, le classement féminin n’est composé que d’artistes anglo-saxonnes puisque ce sont Rihanna, Billie Eilish, Taylor Swift, Lady Gaga, Rosalia, Doja Cat et Beyoncé qui complètent le classement. « Mais on voit bien qu’Angèle est une artiste francophone qui s’exporte énormément puisqu’après la France et la Belgique, c’est aux Etats-Unis et au Brésil qu’elle est le plus écoutée », précise Nicolas Du Roy, directeur éditorial de Spotify France.

Pour remédier au manque de visibilité des artistes féminines sur sa plateforme et dans l’industrie musicale, Spotify a lancé EQUAL en 2021. Cette playlist met en avant des artistes féminines confirmées ou émergentes telles que November Ultra, Emma Peters, Chilla ou encore Pomme. C’est Mylène Farmer, qui vient de sortir L’emprise, qui sera le visage de cette playlist pour le mois de décembre.

Qui parviendra à détrôner le rap ?

Ultra-dominant parmi les titres, albums et artistes les plus écoutés en France, le rap caracole une fois de plus en tête des classements de 2022. Il est donc difficile pour les femmes mais aussi pour les autres genres musicaux d’exister face aux millions d’écoutes que cumule ce genre, symptôme d’un public jeune et plutôt uniforme de la plateforme de streaming.

Toutefois, la tendance pourrait changer dans les années à venir selon Nicolas Du Roy. « On voit depuis presque cinq ans de nouveaux utilisateurs âgés de plus de 25 ans arriver sur notre plateforme, indique-t-il. On observe une croissance dans les classements d’artistes patrimoniaux tels que Julien Clerc ou Florent Pagny. » Il prédit une « plus grande diversité des classements » dans les années à venir.