Un bout du parquet de l’atelier de Drag Race France, l’iconique verre à Martini de Paloma, la perruque Mylène Farmer de Lolita Banana, des vinyles dédicacés par Jean Paul Gaultier, un sac Bambino de chez Jacquemus… Voici quelques-uns des objets chics et/ou cultes qui seront mis en vente aux enchères lors de la soirée « Adjugé, VenDrag ! » mercredi, dès 19h30, au Trabendo (Paris 19e). L’argent récolté en cette veille de Journée internationale de lutte contre le VIH sera reversé au Sidaction.

L’événement du Sidragtion, animé par les drag-queens Minima Gesté, Emily Tante et Enza Fragola, sera rythmé par les performances d’une quinzaine d’artistes dont La Big Bertha, Lolita Banana et La Kahena que le grand public a découvertes cet été dans Drag Race France.

« Chaque euro dépensé sur place ira au Sidaction »

La démarche est soutenue par l’application Tinder. « Grâce à l’argent qu’elle nous a donné, chaque euro dépensé par le public sur place, du ticket de vestiaire et de tombola aux boissons, ira au Sidaction », souligne Minima Gesté.





En 2016, cette dernière a participé à la création du Sidragtion, une association de drags visant à collecter des fonds pour la lutte contre le VIH. L’initiative rappelle que le rôle et l’influence de ces artistes ne se limitent pas au divertissement. « Les drags sont des phares dans la communauté LGBT+. Il est important que nous portions cette action militante », insiste-t-elle.

Des maraudes en mars

« Adjugé, VenDrag ! » est une première. Jusque-là, le Sidragtion, c’était surtout des maraudes en drag, tirelires floquées du logo du Sidaction en main, dans les rues de Paris mais aussi de Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse ou Dijon… Les prochaines sont prévues pour le mois de mars. « C’est aussi l’occasion de faire de la sensibilisation, reprend Minima Gesté. On en profite pour parler de dépistage, de PrEP, etc. Et puis on se réapproprie l’espace public qui n’est pas un espace safe ["sûr"] pour les personnes hors-normes », explique-t-elle.

Minima Gesté affirme que, la plupart du temps, les réactions des passants sont positives et festives. « Mais on a eu parfois des soucis. Certaines drags ont été insultées, agressées, se sont fait enlever leurs perruques en pleine rue », déplore-t-elle.

L’union faisant la force, elles étaient 73 à parcourir les rues de la capitale en talons l’an passé. Là où les maraudes ont eu lieu, 20.000 euros au total ont été récoltés pour la bonne cause. Pour la prochaine opération, d’autres villes - Clermont-Ferrand, Amiens, Brest, mais aussi Bruxelles - pourraient voir leurs artères sillonnées par les drags du coin. A vous de faire flamboyer votre générosité.