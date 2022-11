Valeria Bruni-Tedeschi défend son acteur et la présomption d’innocence. L’actrice et réalisatrice a dénoncé vendredi un « lynchage médiatique » après la parution d’une enquête du journal Libération sur Sofiane Bennacer, à l’affiche de son film Les Amandiers et mis en examen pour des faits de viols et violences. « À ce jour tout le monde sait qu’il n’a pas été jugé, et un tel procédé relève, selon moi, d’un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d’une volonté d’informer de façon objective et impartiale », a écrit la réalisatrice du film dans un communiqué.

L’actrice et réalisatrice - qui serait la « compagne » de l’acteur selon Libération et Le Parisien - confirme également avoir eu « connaissance » des « rumeurs » dont faisait l’objet le jeune acteur pendant le tournage. « Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui », a-t-elle ajouté, indiquant avoir été « impressionnée artistiquement par Sofiane Bennacer dès la première seconde du casting » de son film.









La production assure n’avoir rien su des faits

Les réalisateurs « m’ont fait confiance, dans le respect qu’ils cultivent des choix artistiques de leurs réalisateurs et réalisatrices. Je les en remercie, et prends pleinement la responsabilité de mon choix. Plus tard, nous avons eu connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée », explique-t-elle encore. Et de se dire « indignée qu’un journal comme Libération puisse piétiner à ce point la présomption d’innocence ». Vendredi matin, Patrick Sobelman, l’un des deux producteurs du film Les Amandiers avait assuré que la production ne savait rien de ces faits avant de l’engager.

Révélation du dernier film de Valeria Bruni-Tedeschi, Sofiane Bennacer, 25 ans, qui clame son innocence, fait l’objet de plusieurs mises en examen. Deux pour des faits de viols sur deux ex-compagnes ainsi qu’une troisième « mise en examen pour violences sur conjoint ». Dans le cadre d’une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne qui dénonçait des faits de viol, Sofiane Bennacer a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté.