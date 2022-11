Après cinq ans d’interruption, le festival et marché musical Babel Med, un des plus réputés d’Europe, revient en mars 2023 à Marseille avec une formule « élargie » rebaptisée « Babel Music XP », pour servir de « passerelle » entre des musiciens de différents continents et l’industrie musicale.

Pour cette première édition de Babel Music XP seront représentées autant des musiques traditionnelles associées à la « classification de musiques du monde » que des groupes de rock, hip-hop ou encore jazz d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique, a annoncé mardi le directeur du festival, Olivier Rey.

Coupes budgétaires

Pour la renaissance de cette institution qui avait connu 13 éditions sous son ancienne mouture, le message est de « dire qu’avec les nouvelles pratiques [de consommation] du public et les nouvelles techniques [utilisées pour la création artistique], les frontières musicales et géographiques sont poreuses et qu’on peut passer d’une esthétique musicale à l’autre », a-t-il résumé en conférence de presse.

Interrompu sous son ancienne forme après son édition 2017 en raison de coupes budgétaires de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le festival Babel Music XP avait connu en novembre 2020 un prologue sous la forme de rencontres à distance mais sans musique, en raison de l’épidémie de Covid-19.