C’est un prix littéraire très convoité et qui est souvent synonyme de succès en librairies. Trois semaines après le Goncourt, le Goncourt des lycéens sera décerné jeudi avec l’annonce du lauréat qui aura lieu en début d’après-midi depuis les salons de l’Hôtel de ville de Rennes.

Quatre auteurs, dont deux femmes, sont en lice pour le prix : Pascale Robert-Diard, auteure de La petite menteuse paru chez L’iconoclaste, Nathan Devers pour Les liens artificiels (Albin Michel), Sarah Jollien-Fardel pour Sa préférée (éditions Sabine Wespieser) et Sabyl Ghoussoub pour Beyrouth-sur-Seine, publié chez Stock.

Susciter le goût de la lecture chez les lycéens

Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, se sont déroulées cette année dans six villes (Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes). Petit frère du Goncourt, le Goncourt des lycéens permet chaque année à quelque 2.000 lycéens de découvrir la littérature contemporaine et de susciter chez les élèves le goût de la lecture.









Il avait été attribué l’an dernier à Clara Dupont-Monod pour S’adapter (éditions Stock), un roman sur le handicap.