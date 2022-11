Thriller a bientôt 40 ans, et encore toutes ses dents. Cet album culte de Michael Jackson, sorti le 30 novembre 1982, a propulsé sa carrière encore plus haut. Aujourd’hui encore, il ne finit plus d’être célébré, par l’exposition immersive « Michael Jackson Thriller 40 Immersive Experience » à New York, ou la réédition Thriller 40, sortie par Sony.

L’album original comprend plusieurs titres qui deviendront célèbres, de Beat It à Billie Jean. Le morceau qui donne son nom au disque est accompagné d’un clip, un an plus tard, qui révolutionne l’art de la vidéo musicale en proposant un court métrage de quatorze minutes, ayant coûté 900.000 dollars.

Coproduit avec Quincy Jones, Thriller s’est écoulé à 66 millions d’exemplaires, selon le Guinness World Records, en faisant l’album le plus vendu de tous les temps. La suite de la carrière de Michael Jackson le conforte dans sa réputation de « King of Pop ». Il est mort, peu avant sa tournée d’adieu, le 25 juin 2009. Malgré plusieurs accusations d’agressions sexuelles sur mineurs, le chanteur a connu une notoriété planétaire jusqu’à la fin de sa vie. Le témoignage de deux victimes présumées, Wade Robson et James Safechuck, a fait l’objet d’un documentaire en 2019, Leaving Neverland.

Quels souvenirs avez-vous de Michael Jackson ? Avez-vous des souvenirs, des anecdotes sur l’heure de gloire de la star, ou sur la sortie de l’album Thriller ? Pour vous, sa musique a-t-elle changé quelque chose ? Comment avez-vous réagi aux différents scandales l’entourant, en particulier les accusations d’agressions sexuelles ? Les récents documentaires sur le sujet ont-ils changé votre opinion ? Quel patrimoine pensez-vous que MJ laissera à la postérité ? Vos réactions serviront à la rédaction d’un article. Merci.