Ces dernières semaines, les fans de Call of Duty n’ont pas une minute à eux. Le 28 octobre, est sorti en grande pompe Modern Warfare II, la suite du reboot du célèbre jeu vidéo de tir à la première personne (FPS, First person shooter), sorti en 2019. Et ce jeudi, c’est le battle royale gratuit du plus connu des jeux de guerre qui déboule, Warzone 2.0.

Voilà plus de vingt ans que la très lucrative franchise éditée par Activision Blizzard squatte PC et consoles. Et même les mobiles. C’est d’ailleurs, derrière Super Mario et Tetris, la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps. Et si, Call of Duty, c’était tout simplement le meilleur jeu de tir à la première personne de l’histoire du jeu vidéo ?

Vous jouez à Call of Duty, depuis longtemps ou depuis peu, 20 Minutes attend vos témoignages. Pourquoi, selon vous, Call of Duty est-il le meilleur FPS de tous les temps ? Quelles sont ses qualités ? Ses défauts ? Le trouvez-vous réaliste ? Quels sont les épisodes que vous préférez, depuis 20 ans ? Quelles sont les licences qui ne lui arrivent pas à la cheville ? Quand, et comment jouez-vous à Call of Duty ?

