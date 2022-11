Ryker, c’est comme cela qu’il s’appelle, n’avait encore jamais montré le bout de son nez au public, ni ses puissants crocs capables de broyer le plus tenace des crocodiles. Déterré dans la région du Montana aux Etats-Unis, le tyrannosaurus-rex sera exposé pour la première fois dans un musée, 66 millions d’années après sa disparition. Et ça sera à Lyon, au sein du musée des confluences qui l’accueillera durant un an, à compter du 16 décembre.

L’animal, qui pourrait rapidement devenir l’attraction principale de ces prochains mois entre Rhône et Saône, a de quoi surprendre. A commencer par son état de conservation. Ryker est le quatrième T. rex le plus important jamais découvert. Son crâne, notamment, comporte tous les os les plus significatifs. Son squelette complet à 73 % en fait aujourd’hui un objet de curiosité, mais aussi une rareté.

Une lutte constante de survie

« Une étude récente estime que seulement un T. rex sur 80 millions a été préservé sous forme de fossile. Rares sont les squelettes arrivés jusqu’à nous, encore plus lorsqu’ils sont aussi complets », indique le musée des Confluences. Avec ses 3,7 mètres de haut et 11 mètres de long, Ryker est « un spécimen de premier ordre sur le plan scientifique », ajoute Hélène Lafont-Couturier, la directrice de l’établissement. « Chacun pourra mieux connaître un dinosaure emblématique qui imprègne la culture populaire », observe-t-elle.

L’occasion sera également donnée de découvrir la vie « traumatisante » de Ryker. Car l’animal n’a pas coulé que des jours heureux, loin s’en faut. Si le prédateur tant redouté a certainement brisé des milliers de destins, il a dû âprement se battre pour échapper à ses congénères.

« Ses os endommagés - parfois cassés puis cicatrisés - et des marques de morsure indiquent une lutte constante de survie », révèle le musée. Sa patte avant, saisie par une mâchoire ennemie, en porte toujours les stigmates. Attaqué vraisemblablement par un T-rex juvénile venu par l’arrière, le dinosaure a eu la chair transpercée et l’humérus fortement endommagé. « Ryker a vécu assez longtemps pour que sa blessure cicatrise, même si des anomalies conservées sur l’os renseignent également sur la possibilité d’une infection », ajoute encore le musée précisant que d’autres traces de morsures ont été retrouvées sur sa ceinture pectorale, ses phalanges et sa mâchoire.

Une voix off narrera son histoire lors de séances immersives d’une demi-heure, au cours desquelles les visiteurs seront plongés dans l’univers du Crétacé supérieur.