La rumeur courait déjà depuis un certain temps… L’artiste britannique Banksy a mis fin au mystère en postant dans la nuit de vendredi à samedi, sur son compte Instagram, des images d’une œuvre au pochoir peinte sur un bâtiment bombardé de Borodianka, près de Kiev, confirmant ainsi en être l’auteur.

L’œuvre peinte au pochoir sur le mur d’un bâtiment mutilé de Borodianka, localité située à quelques kilomètres au nord-ouest de la capitale ukrainienne et devenue un symbole de la résistance ukrainienne aux bombardements russes, représente une gymnaste en équilibre sur les gravats. « Borodianka, Ukraine », a simplement écrit le célèbre artiste de rue travaillant sous pseudonyme, en légende des images sur son compte Instagram.





View this post on Instagram

Plusieurs dessins au pochoir dans la région de Kiev

« C’est un symbole de notre résistance inébranlable », a déclaré Oleksi Savochka, un Ukrainien de 32 ans, en réagissant à la publication. « De la résistance inébranlable de notre pays », a-t-il ajouté.

Un autre dessin au pochoir, dont Banksy n’a pas confirmé à ce stade être l’auteur, montre un enfant faisant tomber un homme en tenue de judo, l’un des sports préférés du président russe Vladimir Poutine. « C’est un enfant luttant contre un homme adulte et c’est ce dernier qui est défait », a expliqué un journaliste de la télévision ukrainienne âgé de 30 ans Bogdan Mashai, en montrant l’œuvre.

Un troisième dessin au pochoir, dont Bansky n’a pas confirmé être l’auteur, a été repéré à Irpin, une autre localité très bombardée et devenue emblématique de la banlieue de Kiev. Un certain nombre de dessins au pochoir réalisés dans le style de Banksy sont apparus récemment dans Kiev et ses environs, ce qui laisse penser que l’artiste pourrait être en train de travailler dans la région.