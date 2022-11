Sardou revient pour une dernière tournée

« Je ferai mes adieux, et puis l’année d’après, je recommencerai, et puis l’année d’après, je recommencerai », chantait Daniel Balavoine. Michel Sardou, lui, avait promis de ne pas recommencer. En mai 2021, il déclarait au Parisien « Je ne fais pas mes adieux pour revenir trois ans après. Quand je dis les choses, je les fais ». Et pourtant. Le chanteur de 75 ans annonce une nouvelle tournée.

Intitulé « Je me souviens d’un adieu », ce retour sur la scène comptera une trentaine de dates, précise RTL qui annonce l’évènement. Icône des fins de soirées alcoolisées - notamment avec Les lacs du Connemara, Michel Sardou avait fait ses adieux au micro en 2017. Le chanteur avait alors exprimé son désir de finir sa carrière sur les planches, au théâtre. Près de 4.500 spectateurs s’étaient alors déplacés à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, pour écouter une dernière fois ses tubes en live.

« Je me suis fait avoir (…) par ma femme »

Entre-temps, la star de la chanson française - régulièrement décriée pour ses textes - a écrit une autobiographie Je ne suis pas mort… je dors ! Cette fois-ci, Michel Sardou débutera cette tournée d’adieux (du moins en théorie) avec un premier concert au Zénith de Rouen le 3 octobre 2023. Il passera ensuite par Lille, les 17 et 18 octobre, Strasbourg, le 22 novembre, Nantes, les 14 et 15 novembre et Toulouse le 28 novembre. Sa dernière date est prévue à Paris La Défense Arena le 16 mars 2024.

Michel Sardou l’assure, cette dernière tournée, ce n’était pas son idée mais celle de sa femme. Anna-Marie Périer, son épouse depuis 1999, l’aurait poussé à retourner sur scène. « Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme », assure le chanteur qui l’accuse avec humour de lui avoir fait du « chantage ». La billetterie de cette ultime tournée du septuagénaire ouvrira le 14 novembre après une interview au JT du 20 heures de France 2 la veille. De quoi ravir les nostalgiques.