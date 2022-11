On est en 1992. Le 3 novembre. On est au collège, tranquilou en train de débattre de Creep de Radiohead… et puis, là, le pote Stéphane débarque avec un nouveau son : celui de RATM, soit Rage Against the Machine. Exit Metallica ou Suicidal Tendencies, pendant des mois c’est « Killing in The Name » qui tournera à fond dans les lecteurs CD. Pendant des années, c’est ce tube dantesque qui clôturera nos soirées lycées, nos jeudis étudiants, nos week-ends en Haute-Savoie pour revoir Stéphane et la bande.

« Killing in The Name », c’est un tremblement de terre, un typhon sur la mer. Un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser… du moins, notre playlist et notre adolescence. Et puis, c’est l’arrivée du « Fuck You » ravageur et galvanisant à la radio (et dans l’auto). « Killing in the Name » a 30 ans, on en a plus de 40 mais, à chaque écoute, on replonge dans les pogos de l’époque.

Alors si vous aussi cet album vous a transcendé, racontez-nous ? Dites-nous pourquoi ? Comment ? Et surtout confiez-nous aussi vos albums cultes, ceux qui ont marqué votre jeunesse ? Qu’ils soient rock, pop ou chansons françaises dites-nous si vous les avez écoutés en boucle, si vous chauffiez vos parents pour passer la K7 durant les sept heures de route qui vous séparaient des vacances d’été. Dites-nous ce que vous rappellent ces albums, ces tubes, que ça soit des vacances, les potes, les amours, l’enfance, un tee-shirt d’AC/DC perdu ou le meilleur concert de votre vie.