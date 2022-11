« C’est à la fois une grande émotion et une formidable reconnaissance. Ce prix, c’est un monument pour moi. » Jean-François Pasques, 51 ans, peine encore à réaliser. Son roman, Fils de personne, a remporté mardi soir le prix du Quai des Orfèvres 2023, sans doute la plus prestigieuse récompense littéraire pour un polar français. Le prix, décerné par un jury composé de policiers, magistrats et journalistes sur la base de manuscrits anonymes, a été remis par l’acteur Richard Anconina et le préfet de police dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Un symbole « extrêmement fort » pour ce policier de profession qui a travaillé pendant une quinzaine d’années dans les anciens locaux de la PJ parisienne.

« C’est mon huitième roman, raconte cet ancien chimiste. J’en ai publié cinq chez un tout petit éditeur. Puis j’ai gravi un étage avec deux romans policiers qui se sont vendus à environ 2.500 exemplaires. Mais, là, ce qui m’attend, c’est une autre dimension. » L’obtention du prix du Quai des Orfèvres garantit en effet à son lauréat un tirage minimal de 50.000 exemplaires aux éditions Fayard. La gagnante 2022, Véronique de Haas, a, elle, déjà écoulé sa Muse rouge à 175.000 exemplaires. « C’est vertigineux. Mais c’est aussi très agréable », sourit le policier, qui exerce depuis dix ans à la Sécurité publique à Nantes avec le grade de capitaine.

« Je n’ai pas besoin d’imagination pour écrire »

Au départ, Jean-François Pasques explique avoir commencé à écrire pour lui, comme un exutoire après des journées de travail éprouvantes à la PJ. « Je recevais beaucoup d’émotions au cours des enquêtes et je m’en libérais un peu en écrivant le soir des petites histoires, des brèves. Ça a plu à un éditeur, un livre est sorti et, de fil, en aiguille, j’ai continué à écrire. » Son quotidien de policier a, ensuite, nourri son inspiration. « Quand on pratique ce métier on n’a pas besoin d’imagination pour écrire. J’ai eu la chance de rencontrer une source intarissable de personnages, de situations, de décors. La réalité peut être très surprenante, que ce soit dans l’horreur ou dans certaines beautés. Il me suffit d’ouvrir les yeux, de prendre ce qui m’intéresse et d’apporter une plus value avec un travail d’écriture. »

Fils de personne, dans lequel un inspecteur tente de résoudre un crime et trois disparitions en collaborant malgré lui avec une psychologue, n’échappe pas à la règle. « Il y a plein de petits détails extraits de la réalité, assure son auteur. Et les deux grosses affaires qui font la trame, ce sont des affaires que j’ai vécues et que j’ai transposées en littérature. »

« L’écriture donne une autre vision du policier »

S’il dit se consacrer à l’écriture « uniquement sur ses temps de repos », Jean-François Pasques n’est pas parvenu à cacher sa passion auprès de ses collègues. « Ils sont au courant. J’ai d’ailleurs reçu pas mal de messages sympathiques depuis hier soir ! Mais j’essaie toujours de compartimenter les choses. Quand je suis au travail, je suis le capitaine de police. Je dois garder la tête froide. » Délaisser le commissariat pour devenir écrivain à plein temps n’est pas non plus au programme, même avec le prix du Quai des Orfèvres. « Je vais continuer à faire mon métier avec le même engagement et la même loyauté. J’y mets un point d’honneur. L’écriture, c’est un plaisir accessoire. »









En attendant, celui qui prépare déjà un neuvième roman, espère que cette récompense littéraire participera à casser l’image d’une profession parfois mal-aimée des Français. « L’écriture permet de casser les clichés. Elle donne une autre vision du policier. Il y a par les mots une certaine sensibilité qu’on n’exprime pas dans le cadre du travail. Ça peut surprendre le lecteur. Ça permet aussi de se rapprocher de la population. »