L’œuvre est signée de l’artiste italien aleXsandro Palombo. Depuis la fin de semaine dernière, Marge Simpson s’affiche sur les murs de l’Institut français de l’éducation de Lyon. Avec cette particularité : elle a sacrifié sa légendaire coupe de cheveux défiant la gravité et directement inspirée de la coiffure de la fiancée de Frankenstein.

Marge s’est coupé les cheveux en solidarité avec Mahsa Amini, jeune femme décédée en septembre dernier après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour avoir laissé dépasser ses cheveux de son voile. Elle a été réalisée également en soutien à toutes femmes iraniennes, indique l’artiste.









Cette œuvre, baptisée « The Cut », est apparue pour la première fois devant le Consulat Général de la République Islamique d’Iran à Milan. Mais elle a été retirée en moins de 24 heures. L’artiste a réalisé une nouvelle œuvre peu après, mais avec une Marge plus en colère et un doigt majeur levé ; l’œuvre a « provoqué à nouveau la colère des fonctionnaires du Consulat iranien qui ont intimidé les photographes et tenté de les empêcher de photographier et filmer ».