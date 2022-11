Un suspense net et précis pour une intrigue qui restera opaque. Du moins dans cet article. Car Charlotte Letourneur, autrice et lauréate du prix 20 Minutes du roman tient à préserver les effets à couper le souffle de son thriller Insignis et conserver le maximum de mystère autour des meurtres qui s’y succèdent. Tout juste cette ancienne infirmière bretonne de 39 ans autorise-t-elle son futur lecteur à lire la quatrième de couverture de son livre édité par notre partenaire, Les Nouveaux auteurs. Pourquoi en dire si peu ? « Pour éviter que les indices disséminés au fil des pages sautent aux yeux comme autant d’évidences, ou alors seulement à la seconde lecture. »

« Cette autrice maîtrise les codes du thriller », s’était exclamé Maxime Chattam lors de la délibération du jury. On ignorait alors que cette autrice, sous le pseudonyme Charlie Genet, a quand même déjà signé une dizaine de romances et de romans d’urban fantasy. Mais jamais encore de thriller. « Je n’osais pas, confie-t-elle. Mais la présentation du prix 20 Minutes du roman par Maxime Chattam l’an dernier m’a donné envie de me lancer. » Elle a bien fait. Et elle fait bien de permettre à ses futurs lecteurs de se laisser surprendre. « J’ai lu ce livre avec la vague sensation d’être observée, note notre lectrice contributrice Laure, du blog « la liseuse heureuse ». J’ai regardé du coin des yeux la caméra de mon téléphone, de mon ordinateur… et si moi aussi j’étais la cible d’un cybercriminel ? Comment m’en prémunir ? Comment le déceler avant que son jeu ne devienne destructeur ? »









C’est là tout le talent de Charlotte Letourneur. Faire croire à ce qu’elle écrit, même si la succession de meurtres qu’elle décrit n’est pas piquée des vers, tout est suffisamment précis et bien renseigné pour qu’on y croie. « Son roman se lit avec plaisir et facilité », assure notre contributrice Cathy Borie, elle-même romancière. « On a vraiment envie de savoir le fin mot de l’histoire, et même, plus ça avance et plus on a envie de savoir », assure Marceline Bodier, autrice, contributrice et bookstagrameuse présente dans le jury. « Elle tient son récit du début à la fin, on sent qu’elle a bossé », renchérit Maxime Chattam. « Quand j’écris, j’ai un film dans la tête. Mais pour cette histoire, j’ai bien senti qu’il fallait que je me fasse épauler par un vrai policier », justifie Charlotte Letourneur. Résultat, Insignis est au top de la crédibilité, et son autrice à questionner de visu lors de la remise du prix (des mains de Maxime Chattam) le 18 novembre à la librairie Decitre de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ou lors d'une rencontre prévue le 26 novembre à la Médiathèque de Plouer-sur-Rance (Côtes d’Armor).