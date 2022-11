Simon Liberati, c’est une Performance à lui tout seul. Un journaliste de 62 ans, volontiers touche à tout, doublé d’un romancier prolifique souvent récompensé. Ce nouveau roman, paru au tout début de la rentrée littéraire, ne fait pas exception. Son pitch est simple : un écrivain septuagénaire abîmé par la drogue et l’alcool renoue avec le feu sacré en écrivant un scénario de série sur les Rolling Stones (époque 1967-1969) tout en entretenant une relation passionnée avec sa belle fille, nettement plus jeune que lui.

Simon Liberati est évidemment reconnaissable dans ce portrait de personnage fou de musique dont les péripéties dans la vie trouvent un écho dans celle du groupe mythique.

La peur de la perte de l’autre

Notre lecteur contributeur, l’écrivain Christian Dorsan, a lu ce livre avec admiration. « On ne lit pas Simon Liberati, on le dévore ou on le rejette, écrivait-il dans sa chronique parue fin août. Il n’y a pas de nuances dans l’écriture de ce génie qui perpétue la légende des poètes maudits, mélange de romantisme et de punk. »

Pour notre lecteur, ce roman pose un œil à la fois amusé et désabusé sur notre époque, tout en offrant une réflexion sur l’acceptation du temps du passe. « Simon Liberati trouve des ponts des communs entre la vieillesse vouée à l’échec de son personnage et le mal-être du guitariste Brian Jones mort en 1969 dans des circonstances troublantes », écrit-il. Deux êtres torturés par la peur de la perte de l’autre.