Un vent de nostalgie souffle sur le Pavillon populaire, à Montpellier (Hérault). Ce temple de la photographie propose à ses visiteurs d’explorer les années 1970 et 1980, à travers quelque 240 clichés des plus grands artistes français, de 1968 à 1989.









Cette exposition, baptisée « Métamorphose », montre un monde aux prises de bouleversements sociaux, politiques et culturels. On y découvre d’incroyables photographies des événements de mai 1968, mais aussi des scènes de la vie quotidienne, en particulier des jeunes de l’époque, blousons en cuir et clopes au bec.

« Cette période de la photographie française est absolument incontournable, et il n’y a jamais eu d’exposition là-dessus, confie Gilles Mora, le directeur du Pavillon populaire. Je me suis dit que nous avions le devoir de la faire. » Dans « Métamorphose », il est question, poursuit ce spécialiste de la photographie, « de mai 1968, des crises sociales, de la montée du féminisme, de l’apparition du corps sexualisé… Sur le plan écologique, on voit comment le paysage se transforme, comment il est amené à se dégrader. » L’exposition est à découvrir d’urgence, jusqu’au 15 janvier, à Montpellier.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Gratuit. Informations ici.