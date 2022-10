Non, les menhirs ne sont pas l’apanage de la Bretagne. Le musée Lattara, à Lattes, près de Montpellier (Hérault), dévoile, avec l’exposition « Statues-menhirs, miroirs de pierres du Néolithique », d’incroyables statues, sculptées dans le roc, découvertes aux quatre coins de l’Occitanie. Un patrimoine de la région encore trop peu connu.

Ces menhirs pas comme les autres, retrouvés dans les montagnes du Rouergue ou dans les garrigues du Bas-Languedoc, fascinent, depuis longtemps, les archéologues. Et, il n’y a aucun doute, ils fascineront les visiteurs, notamment les plus jeunes. Car, sur la plupart de ces sculptures de la fin du Néolithique (entre 3200 et 2500 avant notre ère), on reconnaît des visages. Dont certains semblent tout droit sortis d’un dessin animé. Certains de ces personnages gravés dans la roche ont aussi des vêtements ou des tatouages.

Sur ces étonnantes pierres sculptées, « les Hommes du Néolithique ont même réussi à exprimer des émotions » s’étonne Diane Dusseaux, la directrice du musée archéologique de Lattes. Cette exposition, qui rassemble, pour la première fois, une vingtaine de statues-menhirs, est à découvrir jusqu’au 6 mars prochain, au musée Lattara.

