Quand un artiste décide de détruire ses propres disques, c’est rarement une bonne nouvelle. Pourtant, Anne Sila a fait ce choix pour une bonne raison… La chanteuse, qui a remporté l’édition All Stars de The Voice l’an passé, avait prévu de sortir le 11 novembre Madeleines, un album de reprises. A toi de Joe Dassin, Tombe la neige de Salvatore Adamo ou Pour ne pas vivre seul de Dalida… En tout, une dizaine de titres ayant marqué sa vie y figureront.

Où est le problème ? Il n’y en a pas vraiment. Simplement, le 4 octobre, Anne Sila a participé au tournage du numéro de La Boîte à secrets qui sera diffusé ce vendredi, à 21h10, sur France 3. Elle y a réservé une surprise à Pierre Palmade en reprenant, pour la première fois, Le chanteur de Daniel Balavoine. Une séquence assez intense et émouvante que 20 Minutes vous propose de découvrir ci-dessous.









L’émotion fut telle pour la chanteuse que, dès le lendemain, elle a voulu enregistrer cette reprise et l’ajouter à l’album, qui était déjà parti en fabrication.

« Qu’importe… Cette version est trop belle, on jette les disques déjà fabriqués, on enregistre la chanson en studio et on décale la sortie de Madeleines au 25 novembre », fait savoir son entourage ce jeudi.

Il a aussi été décidé que cette reprise du Chanteur serait le premier single utilisé pour promouvoir l’album. Le titre sera ainsi disponible dès ce vendredi soir sur les plateformes musicales. De quoi « faire danser dans les soirées de monsieur Durand » ?