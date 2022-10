Pierre Soulages est décédé ce mercredi 26 octobre à l’âge de 102 ans, annonce son entourage à l’AFP. Il vivait à Sète, dans l’Hérault, avec sa femme Colette. L’artiste, figure la plus emblématique de l’art contemporain français, restera célèbre pour son travail en peinture de la couleur noire.

Né à Rodez en 1919 à la sortie de la Première Guerre mondiale, Pierre Soulages se passionne très tôt pour la peinture. Elevé par sa mère et sa grande sœur après le décès de son père, lorsqu’il a 5 ans, Soulages se prend de passion pour la couleur noire et explore son univers durant toute sa vie artistique. Il composa dans sa palette avec « l’outrenoir », une nuance de sa couleur préférée dont il détient la paternité.

Des œuvres négociées à plusieurs millions d’euros

« J’aime l’autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité (…) Le noir a des possibilités insoupçonnées », expliquait l’artiste en décembre 2019. « C’est une couleur très active. On met du noir à côté d’une couleur sombre et elle s’éclaire », confiait-il lors d’un entretien à l’AFP.





L'artiste peintre Pierre Soulages est mort à l'âge de 102 ans. Mondialement connu, il a marqué l'histoire de l'art, notamment par son usage des reflets du noir, qu'il appelait l'"outrenoir". pic.twitter.com/Ow82ydvFQB — INA.fr (@Inafr_officiel) October 26, 2022



Après le décès de l’artiste, les hommages commencent à affluer, notamment venus de Rodez, sa ville natale, qui accueille depuis 2014 un musée entièrement dédié à son œuvre. « C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Pierre Soulages. Au nom de toutes les Ruthénoises et de tous les Ruthénois, je présente à Madame Soulages et à sa famille nos plus sincères condoléances », a commenté sur Facebook Christian Teyssedre, le maire de Rodez.









Certains tableaux de l’artiste peintre se sont vendus à plusieurs millions d’euros dans le monde entier. A l’approche de son exposition au Louvre fin 2019, une de ses toiles de 1960 a été adjugée 9,6 millions d’euros à Paris, un record mondial.