Grandes déclarations romantiques, « dates » à l’américaine, bouquets de fleurs et flots d’émotions aux relents de guimauve : ça y est, la saison 3 de Love Is Blind est disponible sur Netflix depuis le 19 octobre.

La téléréalité phare de la boîte de production Kinetic Content avait pris Internet par surprise lors du premier confinement, il y a deux ans, avec un principe simple : une trentaine d’hommes et de femmes, hétéros, se retrouvent lors des speed datings à l’aveugle, discutant chacun dans des capsules insonorisées où ils ne peuvent qu’entendre l’autre. Les prétendants se rencontrent seulement lorsqu’ils se demandent en mariage. Suivent des semaines de cohabitation entre les nouveaux mariés, jusqu’à l’autel, avec, au passage, des disputes, des portes qui claquent et des tromperies filmées H24.





Love Is Blind n’est pas la seule téléréalité où les candidats ont pour but de trouver l’amour : à la télévision, c’est un concept assez ancien, en témoigne la nostalgie pour des émissions comme Tournez manège. Plus récemment, le succès de L’Amour est dans le pré - dont la dix-septième saison (!) est en cours de diffusion - ou Mariés au premier regard sur M6 ont prouvé que les émissions centrées sur les rencontres (plus ou moins) romantiques avaient su se faire une belle place dans le cœur des téléspectateurs. De nouveaux concepts éclosent encore. Ce mercredi, Dating With Dogs arrive à 21 h 05 sur TFX. Les célibataires rencontreront leurs prétendants en n’ayant accès qu’au profil… de leur animal de compagnie. Treize pays ont posé une option pour adapter cette création française imaginée par Coyote.

A ces programmes, il faut ajouter la contribution de Netflix. La plateforme à a multiplié comme des petits pains dans nos foyers ces émissions aux concepts plus ou moins originaux : Séduction sous haute tension, The Ultimatum, Dated & Related… Que les candidats viennent pour trouver l’amour ou tester la solidité de leur couple, ils sont assurés de naviguer entre grands moments transi et trahisons, de passer des larmes de joie aux pleurs de crocodiles, le tout sur une musique dramatique. Il n’en faut pas plus pour qu’on sorte notre plaid et nos pop-corns.

L’amour, un concept marketing aux codes bien définis

« La question de l’amour est un concept télévisuel qui fonctionne mieux que les autres. C’est comme la nourriture : dans les deux cas, ce sont des programmes qui concernent tout le monde », explique la sémiologue et analyste des médias Virginie Spies. Cette dernière parle de ces émissions comme d’un summum du « télémarketing », parfaites pour y glisser quelques pages de publicité ou des placements de produits, et pour accrocher les téléspectateurs capables de regarder les aventures de jeunes couples pendant des heures.

« Ce sont des modèles qu’on connaît bien : ces codes sont pratiques pour la production, les diffuseurs et les annonceurs. Ce sont comme des personnages que l’on va suivre », ajoute Virginie Spies. Le sportif, la bimbo, le romantique, la timide… Autant de clichés auxquels on aime souscrire et voir évoluer au fil des épisodes.





L’amour, ce sentiment universel, qui unit tous les êtres humains… Mais surtout s’ils sont hétérosexuels, blancs et très beaux. Car ces émissions, et particulièrement celles produites aux Etats-Unis, sont remplies de codes bien particuliers : là encore, les hommes proposent et les femmes disposent, et ce sont généralement à eux d’initier de grands gestes romantiques. Du côté des femmes, on attend d’elles qu’elles soient apprêtées, ouvertes sur leurs sentiments, mais surtout prêtes à devenir de parfaites épouses et mères de famille. Très vite, elles peuvent être montrées comme jalouses, possessives, hystériques. Par ailleurs, dans les castings de ces programmes, on trouve très peu de candidats LGBTQ +.

« Ce genre d’émissions parle beaucoup de la société dans laquelle on vit : il faut être en couple pour être épanoui, avoir certains critères… », ajoute Virginie Spies. Les versions américaines jouent également beaucoup sur la virginité, l’abstinence, la connexion émotionnelle : en clair, cachez cette sexualité que je ne saurai voir.

Plus le concept est tordu, plus on adore

Le succès de ces émissions de téléréalité s’explique, selon Virginie Spies, par le fait qu’elles sont toujours un peu les mêmes : « Elles évoluent ou changent un peu, elles sont par exemple de plus en plus ludiques, tournées vers le divertissement… Mais elles demeurent assez fixes pour plaire au plus grand nombre et à tous les âges ».

Au fil des années, des concepts de plus en plus complexes sont ainsi nés sur nos petits écrans : des détecteurs de mensonges pour tester son couple dans Amor con fianza (intitulé L’amour cash en VF), trouver l’amour pour son frère ou sa sœur dans Dated & Related (Dans la famille sexy… en VF) ou encore s’intéresser aux signes astrologiques des célibataires dans Cosmic Love, bientôt lancé sur Amazon Prime Vidéo.





Tous ces concepts sont, pour Virginie Spies, une bonne matière de support de conversation : « à la machine à café, on parle toujours de la météo et de la télé ! », ironise-t-elle. Si certains d’entre nous se passionnent pour ces émissions, c’est avant tout parce qu’elles provoquent du réconfort. « Ça peut aller chercher en nous des pulsions sadiques, voyeuristes… C’est facile de se moquer, c’est drôle, et surtout ce n’est pas prise de tête. C’est un plaisir assuré et garanti à regarder », complète la sémiologue. En bref, les émissions de téléréalité centrées sur l’amour ont ce côté doudou devant lequel on peut débrancher notre cerveau… Et plus le concept est niais, plus on va regarder, et adorer.