« 1,2,3 just clap your hands. Je veux vous entendre faire monter la fièvre. Il faut le regard, le jeu d’jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Oh yeah ! » Lissandro va faire swinguer l’Eurovision Junior. Avec la chanson Oh Maman !, le jeune artiste de 13 ans représentera la France au concours, le 11 décembre à Erevan (Arménie).

Révélé en 2020 dans The Voice Kids, dont il fut l’un des finalistes, le Mosellan a tiré son épingle du jeu parmi une dizaine de candidatures. « Il est arrivé avec cet univers pop et rock. Il connaît parfaitement les crooners et rockeurs américains, dont Elvis », avance Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation française de l’Eurovision pour expliquer ce qui a fait la différence. « C’est intéressant de défendre un univers différent au Junior, de raconter une nouvelle histoire », ajoute-t-elle.

« Une chanson très théâtrale »

Oh maman ! a été coécrite par Frédéric Château - qui a mis sa plume au service de Patricia Kaas, Florent Pagny ou M Pokora - et Barbara Pravi. C’est la troisième fois après Bim Bam Toi et J’imagine, en 2020 et 2021, que l’autrice, compositrice et interpète apporte sa patte à une chanson de l’Eurovision Junior. « Cela s’est fait naturellement, raconte Alexandra Redde-Amiel. Je lui ai parlé de Lissandro, elle l’a trouvé très inspirant. »

Les paroles sont un message que la jeune génération adresse, à travers Lissandro, à ses aînés. Il y est question de croire en ses rêves et au pouvoir de l’imagination. « La chanson prend vie quand il la chante sur scène. Elle est très théâtrale, souligne la cheffe de délégation. Elle a un côté intemporel. Elle balance entre la musique speakeasy et Bruno Mars. »

Cette recette permettra-t-elle à Lissandro d’apporter à nouveau un très bon résultat à la France - qui, depuis son retour à l’Eurovision Junior en 2018 a toujours fini dans le Top 5 ? Réponse dans l’après-midi du dimanche 11 décembre, en direct sur France 2. Quinze autres pays seront en lice.