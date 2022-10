Les Inconnus vont se reformer… temporairement. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus seront à nouveau réunis pour Tous inconnus, une fiction unitaire que TF1 diffusera le lundi 14 novembre à 21h10.

Le concept ? Dix-neuf de leurs sketches les plus cultes, du faux reportage sur la chasse à « la galinette cendrée » au clip d’Auteuil, Neuilly, Passy en passant par Télémagouilles, seront rejoués, à l’identique, par des personnalités. Parmi elles, entre autres, François Berléand, Michel Boujenah, Bénabar, McFly, Carlito, Issa Doumbia, Elodie Frégé, Christophe Willem, Adil Rami, Bérangère Krief et Pierre Palmade… Le trio comique apparaîtra quant à lui entre chaque séquence dans des saynètes humoristiques tournées dans la tour de TF1.

Que les nostalgiques profitent de cette parenthèse télévisuelle car le trio n’est pas près de remonter sur scène. « Je freine, c’est mon avis, mon sentiment. Je n’en ai pas spécialement envie », a expliqué Bernard Campan lors de la conférence de presse. Et d’expliquer : « Refaire des sketches, ce serait trop casse-gueule. Au mieux, les gens diraient "C’est aussi bien" mais en général, dans ce métier, on fait les choses pour "faire mieux ". Si on reprenait les anciens sketches, est-ce que ce serait en mieux ? »

« A 64 ans, jouer un ado, ça peut être pathétique »

« La peur, c’est qu’on nous dise que c’était mieux avant », a reconnu Didier Bourdon, qui semble tout de même davantage prêt à un retour sur les planches. « On pourra chacun faire d’autres pièces mais pour Les Inconnus, faudrait pas trop tarder », a-t-il pressé. L’argument n’a pas remotivé Bernard Campan : « [A l’époque], on était deux heures sur scène. Cela demandait une énergie qu’on ne pourrait pas avoir aujourd’hui. C’était crevant. »

Quid d’un retour récurrent sur le petit écran à la manière de La télé des Inconnus, dont sept numéros ont été diffusés sur la deuxième chaîne de 1990 à 1993 ? « Ça, c’est sûr qu’on ne ferait pas bien. On n’a plus l’âge pour ça », a avancé Didier Bourdon. « Quand on a 30 ans, on peut mettre une perruque et faire un ado de 15 ans… Quand on a 64 ans, porter une perruque pour faire un jeune, ça peut être un peu pathétique », a estimé Bernard Campan.

En revanche, le trio est très motivé par le projet de Riad Sattouf pour le cinéma, en cours d’écriture. « Il a proposé un synopsis, on s’est mis d’accord, confie Bernard Campan. C’est poétique. Ce n’est pas la patte des Inconnus pourtant, on peut la retrouver à l’intérieur. Dans le fait d’incarner plusieurs personnages, par exemple. On aura le plaisir de se retrouver pour jouer sans avoir le souci de la réalisation ou de l’écriture. » Cette fois-ci, c’est Didier Bourdon qui a des craintes : « J’ai peur que les fans de Sattouf soient déçus et que les fans des Inconnus aussi. »