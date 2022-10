Luv Resval, l'étoile montante du rap français, est mort à l'âge de 24 ans

Triste deuil dans le monde du rap. L’artiste Luv Resval est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 24 ans. Le rappeur a succombé à « une grave crise d’asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance », a annoncé sa famille dans un communiqué publié sur le réseau social Instagram.





« C’était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif. Avec une vision unique sur le monde qui l’entoure », témoignent ses proches. Une onde de choc pour l’industrie musicale et ses fans. « Celle là elle est dure… vraiment, Condoléances a la famille et aux proches », a réagi le rappeur Bigflo. « Condoléances sincères force à toute la famille. À jamais dans nos cœurs », s’est ému son frère Oli. « Condoléances à la famille. Repose en paix », lui a rendu hommage Seth Gueko. D’autres personnalités comme Romeo Elvis et Alonzo ont aussi présenté leurs condoléances à la famille.

Etoile montante

Né en Guinée, Luv Resval a grandi à Mennecy (Essonne), selon nos confères du Parisien. Après ses débuts sur YouTube, l’étoile montante du rap français s’était fait connaître en 2018 grâce à la mixtape « ¥ung Life » enregistrée avec Alkpote, son mentor, rapporte Konbini.

En 2021, il dévoile son album « Etoile noire », couronné d’un disque d’or, le premier de sa carrière. Le clip de son titre Tout s’en va cumule à lui seul plus de 3 millions de vues sur YouTube. Il avait annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie imminente de son nouvel album baptisé « Mustafar ». Il devait être l’une des têtes d’affiche du Festival des Nouvelles Voix, ce samedi.