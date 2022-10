Ils ont maintenant tous la soixantaine bien tassée au minimum, mais n’ont perdu ni la fougue, ni la créativité de leurs débuts. Ils le montrent sur les murs de l’Institut Bernard Magrez, que ce soit dans le jardin ou les étages de l’hôtel Labottière, qu’ils ont investi pour l’exposition « Les Pionniers du street art ».





Une partie du collectif "Les VLP" (Vive La Peinture) expose à l'Institut Bernard Magrez - Mickaël Bosredon

Les pionniers, ce sont les « VLP » ( « Vive La Peinture »), Speedy Graphito, Jef Aérosol, Zlotykamien - considéré comme le tout premier street artiste français - ou encore OX, l’un des fondateurs du collectif « Les frères Ripoulin. » Tous étaient réunis mercredi à Bordeaux pour l’inauguration de l’exposition, et apporter la dernière touche à leurs créations.

« Replonger le public dans les années 1980 »

Mais « l’idée de cette exposition n’est pas tant de montrer les dernières réalisations de ces pionniers du street art en France, que de revenir sur leurs œuvres d’origine, pour replonger le public dans les années 1980, à l’origine du mouvement », insiste le directeur artistique de l’Institut, Aurélien Desailloud.

La grande vague du street art démarre effectivement vers la fin des années 1970, début 1980. Bombes aérosols, pochoirs et couleurs fluo… Ces artistes descendent alors dans la rue pour rechercher davantage de liberté, ou plus simplement de la place sur les affiches publicitaires, pour s’exprimer en grand format. Leurs œuvres proposent très souvent différents niveaux de lecture, à la croisée des chemins entre la peinture, le graphisme, et la poésie.

Le château Labottière consacre ainsi une partie de ses espaces aux « origines », réunissant pour la première fois leurs toutes premières œuvres.

Exposition jusqu’au 9 avril 2023, le samedi et le dimanche de 13 heures à 18 heures, au 16, rue de Tivoli à Bordeaux.