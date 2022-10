« J’ai été bluffé par ce livre, s’exclame Maxime Chattam, le président du jury du prix 20 Minutes du roman. Je l’ai dévoré en une journée parce que je n’avais pas envie de faire autre chose, j’avais envie de savoir comment ça allait se terminer… » Un compliment qui va droit au cœur de Charlotte Letourneur, qui se revendique elle-même comme une fervente admiratrice du célèbre auteur de thrillers. C’est d’ailleurs en suivant les conseils du romancier que cette maman de trois enfants, ex-infirmière reconvertie dans l’écriture, s’est lancé dans l’écriture d’Insignis, un polar troublant sur fond de cyberharcèlement, pour le concours de 20 Minutes.

« J’écris depuis cinq ans, mais je n’osais pas me lancer dans l’écriture d’un thriller, confie Charlotte Letourneur. J’avais bien en tête les thématiques du jeu et du harcèlement, mais il me manquait une articulation. Le thème de la conquête, tel que l'a présenté Maxime Chattam, a été un déclic. Et j’ai ensuite travaillé mon intrigue et les personnages avec de vrais policiers. »

Avant la sortie d’Insignis le 10 novembre en librairie, son autrice Charlotte Letourneur vous répond sur son parcours et sur l’écriture de son roman ce vendredi à 12 heures en Insta Live, sur le compte Instagram de 20 Minutes. Pour lui poser vos questions, merci de remplir le formulaire ci-dessous.