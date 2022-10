Le déménagement était évoqué depuis plusieurs mois. Il est désormais officiel. Le festival metal Motocultor, qui fêtera sa 14ème édition en 2023, va quitter le Morbihan pour rejoindre le Finistère et, plus précisément, Carhaix. L’événement metal, qui connaît une notoriété grandissante dans l’ombre du Hellfest, était installé jusque-là dans la périphérie de Vannes. Il se tenait depuis 2013 sur la commune de Saint-Nolff. A Carhaix, sur le site de Kerampuilh, lequel accueille déjà chaque année en juillet le festival des Vieilles Charrues, les organisateurs du Motocultor disposeront d’un terrain aménagé, plus grand et plus facile d’accès.

« Nous avons conscience que, pour certains, notre départ est un crève-cœur. En arrivant sur le territoire de Carhaix, nous comptons pérenniser notre festival dans de bonnes conditions d’accueil et de travail. Kerampuilh nous offre des aménagements et des infrastructures qui nous faciliteront l’organisation, une grande mobilité et tout un panel de nouvelles configurations », justifie la direction du Motocultor.





#MotocultorFestival 2023

C’est désormais officiel, nous vous donnons rendez-vous pour notre XIV édition dans le Finistère à CARHAIX sur le site de Kerampuilh les 17, 18, 19 et 20 août 2023 !

Passé de trois à quatre jours

La jauge maximale du site ne dépassera pas 15.000 personnes. Près de 50.000 spectateurs avaient été comptabilisés l’an dernier à Saint-Nolff. « Nous continuerons de faire venir sur le festival une majorité de groupes internationaux, de mettre en avant la scène Metal régionale et émergente, ainsi que nos artistes traditionnels bretons », promet l’organisation.

Comme son cousin du Hellfest, installé à Clisson (Loire-Atlantique), le Motocultor a choisi de passer d’un format de trois jours à quatre jours de festival. Un peu plus d’une centaine de groupes devraient être programmés. La billetterie n’est pas encore ouverte.