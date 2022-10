Voyager quelques instants à Rome sans quitter Bordeaux. C’est ce que propose Fever, une plateforme pour la découverte et le divertissement, qui propose en lien avec le producteur d’expositions See Global Entertainement Inc une exposition exceptionnelle sur la chapelle Sixtine de Michel Ange, à partir de ce mercredi à la Faïencerie.

Après une première étape à Lyon, Bordeaux est la deuxième ville de France à accueillir cette exposition qui met en scène 34 reproductions haute définition de fresques aux couleurs italiennes. Elles seront projetées aux murs et plafonds de la Faïencerie grâce à une technologie de pointe SEG (Silicone Edge Graphics). « Chaque coup de pinceau et chaque ton de couleur utilisé par l’artiste est reproduit à l’identique », promettent les organisateurs. Il est conseillé de se munir d’écouteurs sur place et de réserver sa place en ligne. Tarif adulte à partir de 14, 90 euros. 24 rue de la Faïencerie, à Bordeaux.