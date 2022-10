« Je suis vraiment content, je n’arrive pas à croire que j’ai le trophée de The Voice Kids, je l’ai entre les mains là. C’est impressionnant pour moi. C’est incroyable ! » A l’autre bout du téléphone, ce dimanche matin, Raynaud a de l’émotion plein la voix. Le Réunionnais de 11 ans a remporté quelques heures plus tôt la saison 8 du télécrochet de TF1. Lors de la super finale à quatre, il s’est imposé face à Loghane, Sanaa et Sara. Sa reprise de Puisque tu pars, puis son duo avec son coach Patrick Fiori sur Je vais, lui ont permis de se démarquer auprès du public.

A quoi pensais-tu juste avant que Nikos Aliagas annonce le nom du gagnant ou de la gagnante ?

Je ne pensais pas du tout à la victoire parce que les trois autres super finalistes étaient de très bonnes chanteuses. Je ne pensais pas du tout que Nikos aurait pu dire mon nom. Quand je l’ai entendu dire « Raynaud », j’étais choqué, je n’y croyais pas. Cela a vraiment touché mon cœur. Je veux dire merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi.

Que représente cette victoire pour toi et pour La Réunion ?

Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Je ferais tout pour l’île de La Réunion, pour la France aussi. J’aime tout le monde, j’ai un bon cœur, même si quelqu’un est méchant avec moi, ce n’est pas grave, je lui pardonne. Je suis normal, je reste naturel.

Patrick Fiori a dit que des personnes s’étaient cotisées dans ton village pour te permettre de participer à l’émission…

C’est vrai. Des amis nous ont donné de l’argent pour prendre l’avion, s’acheter de la nourriture, rester en bonne santé. Si on ne nous avait pas aidés, nous serions restés à La Réunion, nous n’aurions pas pu venir à Paris.

Quel genre de coach est Patrick Fiori ?

Il est super gentil, adorable. C’est un très très bon coach. On a répété et chanté ensemble. Il aime chanter avec moi. Il m’a transmis du plaisir, de la joie, du bonheur. Quand on chantait tous les deux sur la scène, je chantais avec le cœur, je me suis amusé, je me suis défoulé. J’ai voulu profiter de ce moment unique parce que je savais que d’autres enfants auraient aimé être à ma place.

Retournes-tu bientôt au collège ?

Je reprendrai les cours dans deux semaines, à mon retour à La Réunion. Mes camarades sont contents pour moi, ils m’ont encouragé.

Sais-tu déjà comment tu vas t’organiser entre le collège et la musique ?

Je ne sais pas trop. Il faudra que je travaille les deux. L’école, c’est très important pour devenir quelqu’un d’intelligent. Je veux être chanteur, faire carrière pour réaliser mes rêves. J’ai toujours chanté avec le cœur pour tout le public. J’aime tout le monde et j’aimerai tout le monde jusqu’à la fin de ma carrière.