« Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Aussi petite soit-elle… » Ainsi débute le premier des quatre épisodes du documentaire Madame Sean Connery, diffusé ce dimanche dès 13h20 sur France 2. Celle dont le titre parle sans la nommer est la Française Micheline Roquebrune, 93 ans. La narratrice est sa petite-fille, la journaliste Stéphanie Renouvin, 45 ans.

Cette dernière a été, dès l’enfance, bercée par les récits autobiographiques de sa grand-mère maternelle, artiste peintre. « Elle est assez bavarde et elle raconte bien. Je l’ai toujours entendu parler de ses histoires du Maroc, du vol des passeports, de sa garde à vue, de son enfance très dure chez les bonnes sœurs, de ses deux divorces, confie Stéphanie Renouvin à 20 Minutes. A chaque fois, j’avais comme un film qui défilait dans ma tête, alors j’ai voulu le partager avec d’autres. »





Micheline Roquebrune, dernière épouse de Sean Connery, et sa petite-fille, la journaliste Stéphanie Renouvin. - Brainworks Lalabel

Au départ, il y a cinq ans, la journaliste se bornait à enregistrer son aïeule en audio avec son téléphone, pour « garder une trace ». L’an dernier, quand le documentaire a été validé par la production de 13h15 le dimanche, elle a décidé de mener les entretiens devant une caméra. Le format en quatre épisodes, diffusés l’un à la suite de l’autre, s’est révélé pertinent. « Cela marche hyper bien, comme une série, avec des rebondissements. Et il se trouve que ma grand-mère a eu une vie à rebondissements. »

« Elle incarne l’émancipation, le courage, le fait de savoir dire non »

Effectivement, on se dit qu’un scénariste n’aurait pas osé imaginer un parcours aussi épique. La rencontre de Micheline Roquebrune avec Sean Connery, lors d’un tournoi de golf à Casablanca (Maroc) en 1970, a tout du film romantique quatre étoiles, avec sa dose de passion et de drame. Il est déjà marié, elle aussi. L’amour surmontera tous les obstacles. Il se révélera, par exemple, plus fort que le contrôle d’un époux aveuglé par la jalousie qui, après avoir tenté en vain de faire interner celle qui le quitte, a fait jouer ses relations pour l’empêcher de décoller pour l’Angleterre. Micheline Roquebrune a fini par aller demander au roi Hassan II en personne d’intercéder en sa faveur…

« Quand j’ai commencé à travailler ce documentaire, je partais avec en bagage une vie très romanesque, riche en anecdotes et en péripéties. Puis, plus je l’interviewais, plus j’entrais dans sa vie et plus je me rendais compte qu’elle incarnait l’émancipation, le courage, la liberté, le fait de savoir dire non, la volonté de prendre les rênes de sa vie », avance Stéphanie Renouvin.

Jeudi, à l’issue d’une avant-première de Madame Sean Connery au siège de France Télévisions des spectatrices sont allés voir la journaliste. « Elles m’ont dit qu’elle était un exemple pour les femmes, que ça les a fait réfléchir. J’ai trouvé ça merveilleux », s’enthousiasme-t-elle.

« Elle ne réalise pas la richesse de son parcours »

Micheline était dans la salle. Elle a aimé voir sa vie narrée à l’écran. « Elle ne réalise pas la richesse de son parcours. C’est tout à son honneur, je ne crois pas qu’elle soit une femme prétentieuse. Elle ne s’est jamais trop posé de questions sur ce qu’elle est, c’est ce qui fait son intérêt », salue sa petite-fille.

Sean Connery représentait au cinéma, dans les années 1970 et 1980, un idéal de virilité, un symbole de puissance masculine, le profil type du héros n’ayant peur de rien. Il est saisissant de voir à quel point, à la ville, son épouse était le pilier de leur couple. « Elle a toujours été heureuse dans son rôle de l’ombre, elle n’avait pas besoin d’être dans la lumière. Elle tirait beaucoup les ficelles. Il pouvait se concentrer sur son art parce qu’elle gérait tout le reste », résume Stéphanie Renouvin.





Coming soon…

“Madame Sean Connery”

Une série signée @StefRenouvin #13h15 présenté par @LaurentDelahous @France2tv

dimanche 9 octobre

Une co-production @brainworkstv @Lalabelprod pic.twitter.com/OXvEfMLmpq — Brainworks (@brainworkstv) September 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Coup de poker rocambolesque

La star doit à Micheline Roquebrune certains des choix cruciaux de sa carrière. C’est elle qui l’a convaincu d’accepter de jouer le rôle du père d’Indiana Jones et celui de Jim Malone dans Les Incorruptibles qui lui a vécu son seul Oscar du meilleur acteur. Lui, rechignait. Elle a aussi sauvé la fortune de Sean Connery par un coup de poker. Ce plan rocambolesque est détaillé dans le troisième épisode par la principale intéressée qui, du haut de ses 93 ans, conserve un bagout et une liberté de ton réjouissantes.

« Elle a toujours pris des décisions par amour, elle a toujours suivi son cœur. Elle a dévoué sa vie à Sean. En même temps, elle a un côté féministe, libre, très indépendant, insiste Stéphanie Renouvin. C’est paradoxal, mais elle dit que c’est elle qui l’a choisi et qu’elle ne regrette rien. » Au générique de fin, on se dit qu’on rebaptiserait volontiers Sean Connery « monsieur Micheline Roquebrune ».