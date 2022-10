Cinq mois après le décès de son claviériste Andy Fletcher, le groupe Depeche Mode a annoncé ce mardi une tournée mondiale, à l’occasion de la présentation de son nouvel album Memento Mori (le quinzième) dont la sortie est prévue pour le mois de mars 2023.

Les Britanniques feront quelques sauts de puce en France, où ils donneront quatre concerts. Le premier est prévu à Bordeaux le 31 mai. Le second aura lieu à Lille le 22 juin. Deux jours plus tard, les interprètes de Enjoy The Silence et de Personal Jesus seront cette fois au Stade de France à Paris. Enfin, dernière française prévue au calendrier : le 4 juillet au Groupama Stadium de Lyon.

La rumeur d’une tournée mondiale courrait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Depuis sa création en 1980, le groupe connu pour ses musiques synthé-rock a vendu plus de 100 millions d’albums à travers le monde.