Les deux premières éditions en 2018 et 2021 avaient été un succès avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs accueillis. Pour la troisième fois, le Couvent des Jacobins à Rennes va accueillir les prestigieuses œuvres de la Collection Pinault cet été. Après « Debout ! » et « Au-delà de la couleur », la nouvelle exposition aura pour titre « Forever sixties » et proposera une plongée dans les années 1960.

Selon un communiqué de la Collection Pinault, elle offrira « un éclairage sur un moment décisif de l’histoire de l’art contemporain, la révolution visuelle des années 1960 et son héritage rémanent dans la création des décennies suivantes ».

Le pop art à l’honneur

L’exposition fera notamment la part belle au pop art, un courant artistique qui a redéfini durant les sixties « les canons d’une modernité à bout de souffle » et insufflé « un esprit critique et rebelle qui continue de posséder l’art contemporain ». Pour l’occasion, une centaine d’œuvres appartenant à François Pinault, dont certaines encore inédites, seront exposées à partir du 10 juin.









On retrouvera notamment des artistes très connus comme Raymond Depardon, Niki de Saint Phalle, Richard Hamilton, Barbara Kruger ou Otto Muehl. La date d’ouverture de la billetterie n’est pas encore connue.