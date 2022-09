Le ministère de la Culture s’est dit dimanche particulièrement satisfait des Journées du Patrimoine. Affranchie des restrictions dues au Covid-19 et avec l’ouverture au public de plus de sites, la 39e édition a été « un succès ».

Pour cette édition les 17 et 18 septembre, 16.000 lieux ont ouvert au public contre 15.000 en 2021, dont 3.000 à titre exceptionnel, précise le ministère. Plus de 25.000 événements ont été organisés en France métropolitaine et dans les Outre-mer, parmi lesquels de nombreuses animations dédiées au patrimoine durable, thème de l’édition 2022.

Réouverture de la BnF Richelieu

Parmi les temps forts, les visiteurs ont pu admirer le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BnF) à Paris, riche de 300 ans d’histoire, qui vient d’ouvrir au public après douze ans de travaux. Ils ont également pu découvrir l’utilisation de matériaux durables, notamment pour les travaux engagés dans la cathédrale de Beauvais, qui fait l’objet d’une restauration par l’État.

Parmi les lieux les plus visités en région parisienne qui ont accueilli autour de 20.000 visiteurs, le ministère cite le Château de Fontainebleau, le Mobilier national et le Sénat - Palais du Luxembourg à Paris.

Dans les régions, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) et le Château d’Angers (Pays-de-la-Loire) ont attiré plus de 10.000 visiteurs, selon le ministère qui ne donne pas de chiffre global des fréquentations.