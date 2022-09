La grande salle de réception en pierre est toujours en configuration mariage avec la table d’honneur qui fait face à celles des invités. Mais début octobre, ce vaste espace de 340 m² va changer littéralement de décor et accueillir de grandes tablées pour apprentis sorciers. À l’occasion des vacances de la Toussaint, le château Le Rocher Portail, situé à Saint-Brice-en-Coglès entre Rennes et Le Mont-Saint-Michel, va se transformer en « Poudlard breton » et accueillir son école de sorcellerie inspirée de l’univers de Harry Potter.





Les bannières des quatre maisons flotteront au-dessus du château Le Rocher Portail. - Le Rocher Portail

Propriétaire des lieux, Manuel Roussel a longtemps mûri ce projet un peu fou. L’histoire démarre en 2016 lorsque cet enfant du pays, qui a fait carrière dans l’industrie, acquiert ce somptueux château érigé à la fin du XVIe siècle. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1961, ce joyau de la Renaissance a d’abord appartenu à la famille de Gilles Ruellan, conseiller d’Henri IV, avant de passer entre les mains des familles de Farcy et de Boutray. « Nous sommes donc la quatrième famille à occuper ce lieu chargé d’histoire », indique fièrement Manuel Roussel.

« Pas une pâle copie » de la saga

En 2017, il décide d’ouvrir au public ce lieu qui a toujours été caché en proposant des visites guidées. Les curieux sont bien sûr au rendez-vous. Mais pas autant qu’espéré. « On doit approcher des 20.000 visiteurs chaque année », souligne le propriétaire. Pour que son affaire décolle, il réfléchit alors à événementialiser son château. « « Mais il nous manquait une identité », reconnaît-il. Il la trouvera finalement en arpentant les nombreuses pièces de sa propriété, pour laquelle il possède plus de 300 clefs.





Les banquets organisés au château pourront réunir chaque soir plus de 200 convives. - Le Rocher Portail

« Il y avait bien sûr tout ce mobilier d’époque et ces tapisseries murales, raconte-t-il. Mais j’ai aussi trouvé tout un tas de livres et d’objets relatifs à la magie et à la sorcellerie ». Sans compter la grande salle de réception, propice à accueillir de grands banquets façon Poudlard. Fin 2021, Manuel Roussel dévoile donc son projet d’ouvrir une école de sorciers et d’organiser des soirées immersives dans l’univers de Harry Potter. « Mais je ne voulais pas que ce soit une pâle copie, assure-t-il. Nous avons donc décidé d’écrire notre propre histoire qui se déroule en plus dans un décor réel ».

Banquet, tours de magie et visite de l’école

Comme dans la saga, quatre maisons distinctes prendront part à l’aventure, les Busarde, Fauvedor, Cerfdelune et Boucfleche remplaçant les Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. « On s’est inspiré des quatre familles qui se sont succédé au château, chacun ayant sa propre bannière », souligne-t-il. Une fois leur maison attribuée, les apprentis sorciers feront connaissance avec leurs nouveaux professeurs, des comédiens recrutés pour l’occasion, qui leur apprendront des tours de magie et de sorcellerie.





Les visiteurs passeront ensuite à table pour le traditionnel banquet de rentrée avant d’arpenter les couloirs de l’école. Soit une trentaine de pièces du château spécialement décorées et animées. « Certaines pièces n’ont encore jamais été ouvertes au public, souligne Manuel Roussel. Il y a notamment cette classe où 120 collégiennes de Saint-Malo ont séjourné pendant la Seconde Guerre mondiale ». Pour cette première rentrée des classes, le propriétaire espère attirer « entre 10.000 et 15.000 » sorciers et magiciens.