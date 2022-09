Après 12 ans, les travaux à la Bibliothèque nationale de France (BnF) sont enfin terminés. Pour l’occasion Elisabeth Borne est venue en personne inaugurer mardi soir le site rénové, rue de Richelieu, en plein centre de Paris. La Première ministre en a profité pour réaffirmer son souhait de « décloisonner » la culture pour ne pas « se replier sur soi ».

Ancien palais du cardinal Mazarin construit au XVIIe siècle, le site Richelieu est le berceau historique de la BnF, ancienne bibliothèque royale devenue nationale. Au terme des années de travaux qui ont traversé trois présidences de la République et coûté 261 millions d’euros, la bibliothèque rouvre ses portes à compter des Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre.

Une salle de lecture gratuite pour tous

« Décloisonner, partager, transmettre : c’est le sens du projet Richelieu. C’est bien aussi notre vision pour le livre et pour la culture », a déclaré la Première ministre dans la majestueuse salle Ovale qui devient une salle de lecture gratuite pour tous et où l’on peut consulter 20.000 ouvrages, dont 9.000 bandes dessinées en accès libre.

« Face aux changements et face aux crises, il pourrait paraître tentant, voire rassurant, de se replier sur soi. Je dirais même que certains nous y poussent », a ajouté Elisabeth Borne qui était accompagnée par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau et de la Culture Rima Abdul-Malak. « Je crois au contraire, que l’heure est au dialogue, à l’échange, à la construction commune ».

Macron encense l’invention du dépôt légal

La BnF s’était étendue, avec l’inauguration en 1998 de la Grande Bibliothèque François-Mitterrand, dans l’est de la capitale, mais le site de Richelieu souffrait toujours d’un manque criant d’espace, sans compter la vétusté des lieux. Outre la salle Ovale, les visiteurs pourront y admirer la galerie Mazarin, longue de 46 mètres, la salle des Colonnes ou encore la salle de Luynes.

Le site abrite toujours une bibliothèque de recherche en histoire et histoire des arts, regroupant les départements spécialisés de la BnF. Il accueille désormais un musée qui dévoile les trésors très variés du lieu, datant de l’Antiquité à nos jours, et que la Première ministre a visité mardi. La bibliothèque compte aussi un nouveau jardin, rare dans le quartier, une librairie et un café.

Emmanuel Macron, venu visiter le chantier en septembre 2021, avait à l’époque salué « un épicentre de notre histoire » et rappelé l’invention du dépôt légal, « un modèle dans le monde, pour constituer une mémoire commune ».