L’empire n’en finit plus de contre-attaquer. La plateforme Disney+, célèbre pour ses films d’animation ou ses films et séries tirés de l’univers Star Wars, a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés dans le monde entre mars et juin. Un succès qui porte son total à 152 millions et lui assure une belle place dans un univers du streaming dans lequel le groupe s’était pourtant lancé tardivement.

En tout, les plateformes de streaming de Disney (Disney+, Hulu et ESPN + pour le sport) réunissent désormais 221 millions d’abonnés, soit plus que Netflix, le vétéran du secteur qui a vu son nombre d’abonnés payants baisser à 220,67 millions fin juin.

Bientôt une série sur BTS

Le géant du divertissement, qui prenait plus de 6 % en Bourse lors des échanges électroniques après la clôture, a en outre dévoilé une nouvelle formule d’abonnement à Disney+ moins chère, avec de la publicité, d’après un communiqué aussi publié mercredi.

En tout, Disney a vu son chiffre d’affaires augmenter de 26 % sur un an, à 21,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre de son exercice décalé, un chiffre aussi supérieur aux attentes des analystes.

Pour le trimestre en cours, Bob Chapek, le patron du groupe américain, compte sur de nouveaux programmes pour rallier de nouveaux clients, comme She hulk : Avocate, la nouvelle série des studios Marvel, Andor, une série Star Wars, et le film Hocus Pocus 2 de Disney. Il a aussi promis, lors de la conférence téléphonique aux analystes, une série documentaire sur BTS, le groupe culte de K-pop.