Si l’élégance est un style, chez Solène, c’est devenu un « état d’esprit ». « Une discipline, même », précise la jeune femme de 24 ans. Depuis deux ans, cette créatrice de contenus distille sur son compte TikTok @soneeeeeel ses conseils pour devenir une véritable lady. A l’occasion des 70 ans de règne de la reine d’Angleterr, elle nous a montré comment boire son thé comme Elizabeth II.

Savoir que l’on ne tient pas de la même façon sa tasse de thé ou de café (tout est expliqué dans la vidéo), savoir dresser un couvert dans les règles de l’art, se tenir à table ou dans un fauteuil, ce n’est pas instinctif. Les codes de l’élégance, Solène les a appris. « Je viens d’une famille tout à fait normale, souligne-t-elle. Quand je suis entrée dans le monde professionnel, j’ai été confrontée à d’autres codes. J’avais du mal à m’adapter, je me sentais en décalage. C’était, par exemple, embarrassant pour les déjeuners d’affaires. »

« Maîtriser les bonnes manières, c’est dégager un certain sérieux »

A la faveur du premier confinement, la jeune femme se documente, commence à apprendre. « J’ai découvert que bon nombre de règles répondent à une logique, qu’il y a une histoire derrière. Comme ne pas couper sa salade avec son couteau, car autrefois le vinaigre oxydait les lames en acier. J’ai trouvé cela passionnant », raconte-t-elle. Solène partage ses découvertes sur son compte TikTok. « Le savoir-vivre, cela sert tous les jours, précise la créatrice de contenus. Les maîtriser, c’est dégager un certain, sérieux. C’est utile pour un rendez-vous avec un banquier ou un entretien d’embauche, par exemple. »

Loin de l’image un peu désuète que l’on prête parfois aux bonnes manières, plus de 300.000 personnes se sont abonnées à son compte en moins d’un an. « Je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent qu’elles se sentent plus féminines, qu’elles osent mettre des robes, s’écoutent davantage. C’est très touchant d’avoir leurs retours. »